Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanidad

Diagnósticos gratuitos “sobre ruedas” en Ferrol para averiguar si se padece o no trastorno del sueño

La campaña "Sleep on the road" llega a la ciudad naval este viernes

Redacción
22/10/2025 21:14
Interior del camión que estará aparcado en la plaza de Armas
Interior del camión que estará aparcado en la plaza de Armas
Cedida

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) instalará desde este viernes un camión en la plaza de Armas de Ferrol con el que despliega en la ciudad la campaña “Sleep on the road” encaminada a ofrecer diagnósticos gratuitos al público sobre la existencia de posibles trastornos del sueño

Se trata de una unidad móvil que podrá visitarse de 10.00 a 19.00 en esta primera jornada y de 10.00 a 14.00 horas el sábado, coincidiendo con la celebración del congreso de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria, Neumología y Cirugía Torácica (Sogapar) que se lleva a cabo este fin de semana en Afundación. 

El objetivo de esta acción pasa por “sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los trastornos respiratorios del sueño” y tiene en cuenta que el 48% de los españoles tienen dificultad para descansar, habiendo en el país unas 600.000 personas que reciben tratamiento por apnea obstructiva del sueño y calculándose que unos dos millones están sin diagnosticar. Por eso, la misión primordial es tratar de localizar a esa población y darles una valoración. 

Te puede interesar

La normativa incluye excepciones para épocas señaladas

Publicada en el BOP la nueva ordenanza de contaminación acústica de Ferrol
J Guzmán
Comité de empresa del SAF durante la sesión plenaria

El comité de empresa del SAF de Ortigueira acusa al Concello de no proponer soluciones
Redacción
Momento del encuentro celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria

Julio Abalde aborda con la Autoridad Portuaria la conexión ferroviaria con el puerto exterior
Redacción
La Xunta suspendió todas las actividades deportivas marítimas federadas a partir de las tres de la tarde

Rachas de 132 kilómetros por hora en el primer temporal costero de octubre
J Guzmán