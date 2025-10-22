Diagnósticos gratuitos “sobre ruedas” en Ferrol para averiguar si se padece o no trastorno del sueño

Interior del camión que estará aparcado en la plaza de Armas Cedida

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) instalará desde este viernes un camión en la plaza de Armas de Ferrol con el que despliega en la ciudad la campaña “Sleep on the road” encaminada a ofrecer diagnósticos gratuitos al público sobre la existencia de posibles trastornos del sueño.

Se trata de una unidad móvil que podrá visitarse de 10.00 a 19.00 en esta primera jornada y de 10.00 a 14.00 horas el sábado, coincidiendo con la celebración del congreso de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria, Neumología y Cirugía Torácica (Sogapar) que se lleva a cabo este fin de semana en Afundación.

El objetivo de esta acción pasa por “sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los trastornos respiratorios del sueño” y tiene en cuenta que el 48% de los españoles tienen dificultad para descansar, habiendo en el país unas 600.000 personas que reciben tratamiento por apnea obstructiva del sueño y calculándose que unos dos millones están sin diagnosticar. Por eso, la misión primordial es tratar de localizar a esa población y darles una valoración.