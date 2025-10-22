Mi cuenta

Ferrol

Alerta naranja en la costa de Ferrolterra: olas de seis metros y vientos de hasta 80 km/h

La Aemet ha decretado la alarma para este miércoles y también para el jueves

Marta Corral
22/10/2025 11:32
Imagen de archivo de un temporal en la costa de Meirás
Jorge Meis

Mucha precaución en la costa de Ferrolterra durante estas dos jornadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la llegada de un fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja que afectará al noroeste de la provincia de A Coruña, con vientos de fuerza 8, localmente de 9, y mar combinada.

En concreto, en lo que respecta a las comarcas, desde la medianoche ya se sienten vientos de suroeste en el mar de fuerza 7, que pasarán a 8 a partir de las 15.00 horas, cambiando a oeste en la madrugada del jueves. A esa misma hora, el litoral registrará rachas de hasta 80 kilómetros hora.

A las 18.00 horas se espera oleaje entre 4 y 5 metros, mientras que a las 21.00y hasta las 3.00 la intensidad de la lluvia podría ser puntualmente superior a los 15 litros por metro cuadrado en Ferrol, Eume y Ortegal. Asimismo, hasta las tres de la madrugada de este jueves continúan las rachas de más 80 km/h.

No será hasta las 6.00 cuando cambié el viento de suroeste a oeste y se reduzca a fuerza 7, perdiendo fuelle a las 9.00 horas. Finalmente, durante toda la jornada seguirá un intenso oleaje, pudiendo superarse los 6 metros hasta las 12.00 y rebajando un poco la altura en los intervalos posteriores.

