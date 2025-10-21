UDC y Alvixe colaboran en la prevención de la violencia de género

El rector de la UDC, Ricardo Cao, y la presidenta de Alvixe,Marina Nikoghosyn Cedida

La Universidade da Coruña –UDC– y Alvixe, Asociación contra la Violencia de Género, rubricaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo establecer un “marco estable de cooperación académica, científica e cultural” entre ambas entidades, orientado a la promoción de la igualdad, la prevención de la violencia de género y al acompañamiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad. El acuerdo fue suscrito en la Vicerrectoría del Campus Industrial de Ferrol y Responsabilidad Social por el rector de la UDC, Ricardo Cao, y por la presidenta de la entidad ferrolana Alvixe, Marina Nikoghosyn, en representación de ambas instituciones.

Por medio de este convenio, ambas partes se comprometen a “fomentar o intercambio na docencia, a investigación e a acción social, así como a promover programas de formación, asesoramiento mutuo e colaboración en proxectos comúns”.

Entre las modalidades de cooperación recogidas en el acuerdo destacan el intercambio de profesorado y personal investigador y técnico, la participación conjunta en proyectos de I+D, el desarrollo de programas formativos en materia de igualdad y el intercambio de publicaciones y materia de investigación. Cada una de estas actuaciones se concretará posteriormente en convenios específicos que detallarán los objetivos, los participantes y la financiación de cada iniciativa.

La UDC reafirma así el compromiso con la igualdad de género y con la colaboración con entidades sociales. En el caso de Alvixe, se trata de una entidad con sede en Ferrol, nacida en el año 2017 y cuyo objetivo es acompañar a las víctimas de violencia machista, así como trabajar en la prevención y en la concienciación.