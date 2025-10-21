Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal, analiza en Ferrol la ética de los datos en lo policial y militar

La catedrática de Derecho Penal de la UDC, Patricia Faraldo Cedida

La primera conferencia de este curso organizada por la cátedra Jorge Juan tendrá lugar este jueves 23, a las 19.00 horas, en la sala Carlos III de Exponav. El título, que desarrollará la catedrática de Derecho Penal de la Universidade da Coruña –UDC– Patricia Faraldo, será “Aspectos éticos del gobierno del dato en los ámbitos policial y militar”.

Este encuentro inaugural de la temporada académica en la cátedra Jorge Juan, una iniciativa que impulsan conjuntamente la UDC y la Armada, con la dirección de la profesora de la EPEF Alicia Munín, es de asistencia libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

Faraldo empezará su intervención analizando las cuestiones éticas y los problemas prácticos relacionados con la gobernanza de los datos de interés policial en la Unión Europea. Asimismo, a lo largo de la conferencia se presentarán las herramientas que se están poniendo sobre la mesa para facilitar la cooperación entre los cuerpos policiales de los distintos países, así como la investigación académica.

Por último, la catedrática de Derecho Penal de la UDC explicará por qué las reglas existentes son aplicables al ámbito militar, un espacio del que es habitual considerar la ausencia de límites en protección de datos.