Lucía Barcia: “Tras 31 años en la AECC, al diagnosticarme de cáncer no llegué a un entorno hostil, ya conocía los médicos, los procesos...”

Lucia Barcia, es la psicóloga de la junta local de la AECC, superviviente de cáncer

Lucía Barcia es muy conocida en el ámbito de la AECC, pues acaba de cumplir 31 años trabajando en la asociación, en Ferrol, como psicóloga, ayudando a otras mujeres a enfrentarse al diagnóstico del cáncer, pero en su caso, con un extra de conocimiento y sabiduría pues ella también pasó por la enfermedad, que le diagnosticaron en su primer control del cribado del cáncer de mama que realiza el Sergas a las mujeres mayores de 50 años, de eso hace ya siete.

“En mi primera mamografía llegó el diagnóstico y el inevitable pensamiento de que uno se puede morir, pero también salvar, y en eso hay que centrarse... La verdad, es que yo aún no entiendo cómo puede haber mujeres que invitándolas a realizarse los controles no se hagan estas pruebas, en mi caso me salvaron la vida, ya que no había ningún indicio, ningún bulto, ni síntomas, en esos casos el cáncer pasa desapercibido y avanza, solo una de esas pruebas puede detectarlo”, afirma esta profesional.

Ser conocedora de todo el proceso no impidió que, como todas las mujeres, sintiera miedo cuando le llegó el diagnóstico. “El miedo está ahí, claro, pero el miedo no cura, hay que seguir adelante y confiar en los profesionales, no dejar de hacerse pruebas por temor a que te digan que puedes tener cáncer”, afirma.

Eso sí, ella partía con la ventaja de conocer cómo sería el proceso. “Yo ya me conocía a los médicos, cirujanos, oncólogos, para mí eran personas conocidas, no era un entorno hostil al que entras de repente, yo todo eso lo tenía muy claro y creo que eso sí que fue una ventaja importante”.

Por otra parte, también le toca de cerca el trabajar con muchas pacientes algo que puede acontecer como son las recaídas, “aquí se hace complicado para mí también, porque te toca de cerca y me obliga a hacer un ejercicio de responsabilidad, a no pensar en mí caso y a centrarme exclusivamente en la paciente y ya cuando ella sale de la consulta me puedo permitir trabajar mis propios miedos e incertidumbres”.