Los andamios vuelven a Dolores

La iglesia situada en la calle Méndez Núñez, al lado de Amboage, vuelve a estar en obras

Marta Corral
Marta Corral
21/10/2025 22:30
Obras Iglesia de Dolores
Obras Iglesia de Dolores
Emilio Cortizas

La iglesia de Dolores vuelve a estar en obras desde esta misma semana, cuando el andamiaje ha ido bordeando el templo de Amboage ante el comienzo de los trabajos de restauración de las torres y pintado de la fachada, tal y como confirma el presidente de la Cofradía homónima, José Ángel Vázquez. 

Precisa que esperan que esté lista a comienzos de 2026, siempre que el invierno sea benévolo y permita trabajar a los operarios que, como se ha podido observar esta semana, tienen que encaramarse a las paredes para realizar las tareas.

Fue el mismo día de la reinauguración del edificio, el 11 de abril, cuando el conselleiro de Cultura, José López Campos, avanzaba a este periódico que la Xunta de Galicia seguiría invirtiendo en una tercera fase de la rehabilitación. 

La iglesia espera ya con las puertas abiertas el regreso de la virgen este Viernes de Dolores en Ferrol

Más información

En concreto, se trata esta vez de los pináculos, que presentan un gran deterioro y, una vez puestos a punto, podrían albergar visitas y convertirse en un reclamo turístico, tal y como aventuró en su momento el responsable autonómico, quien cifró el coste total entre 50.000 y 60.000 euros.

