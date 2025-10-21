La oposición ferrolana critica unos presupuestos de la Xunta "que repiten partidas"

Bancada de la oposición en el pleno municipal de Ferrol Daniel Alexandre

Tras un tiempo prudencial para estudiar el proyecto de presupuestos de la Xunta de Galicia para el ejercicio 2026, anunciado el pasado viernes, los grupos de la oposición ferrolana ofrecieron hoy su valoración de las cuentas autonómicas. Así, PSOE, BNG y Ferrol en Común (FeC) coincidieron en sus críticas hacia la repetición de partidas de años anteriores para proyectos que siguen si ejecutarse y que pongan el foco en las grandes actuaciones frente a otras problemáticas de los vecinos.

Deste el grupo socialista, por una parte, se censuró al gobierno gallego por “poñer sobre a mesa case a mesma choiva de millóns que xa anunciou para Ferrol hai un ano e que deixou sen investir”, al tiempo que se hacía responsable de la situación al alcalde, José Manuel Rey, por su “complicidade”. Los nacionalistas, por otro, calificaron de “farsa” los presupuestos autonómicos, aseverando que “aproveitan os problemas da veciñanza para favorecer ás grandes empresas construtoras”, incidiendo en el retraso “de anos” de las inversiones comprometidas. Por último, FeC definió el documento como “o día da marmota contable”, afirmando que “deixan atrás” a los más vulnerables y que se basan en promesas “incumpridas e redundantes”.

Repetición de partidas

De un modo más concreto, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Ángel Mato criticó la repetición de partidas presupuestarias que no se llegan a ejecutar. De este modo, el socialista puso el foco en la rehabilitación de edificios en Ferrol Vello, recordando que hace cinco años se comprometieron 18 millones de euros para estas actuaciones y que, a día de hoy, solo hay una vivienda entregada; y en el saneamiento del rural, anunciado en 2022 y que en el presente ejercicio aún “non se instalou nin un mísero tubo”.

Asimismo, Mato Escalona también cargó contra el plan director del CHUF, que sigue acumulando retrasos “mentres os teitos caen sobre pacientes e persoal sanitario” y la Cidade do Deporte, afirmando que la única actuación realizada al respecto fue la iluminación de A Malata, que fue cofinanciada por la Diputación. No obstante, las dos mayores críticas del socialista fueron hacia la VAC Costa Norte, que vuelve a repetir partida sin llegar a ejecutarse, o la desaparición de la cuantía para el desarrollo de suelo industrial tras la venta de los terrenos de Mandiá, reservados para este fin, al Racing de Ferrol.

Necesidades básicas

Como ya se señaló, el análisis de los nacionalistas se centra en la falta de soluciones hacia problemas estructurales de la comarca. De este modo, el portavoz del BNG, Iván Rivas, ejemplificó su crítica a través de dos “clásicos dos orzamentos da Xunta do PP”: el saneamiento del rural –apuntando que, si se sumasen las partidas de años anteriores, “debería estar feito dúas veces”– y el plan director del CHUF.

Como contrapartida, el representante señaló, en materia de sanidad, que el gobierno gallego está realizando cierres en consultorios, que los hospitales Novoa Santos y el Naval están “infrautilizados” mientras que aumentan las listas de espera o el estado de las zonas antiguas del Arquitecto Marcide. De un modo más amplio, Rivas Rico puso el foco en otras deficiencias no atendidas, como las carencias del SAF, los recortes en los centro de enseñanza –incluido el retraso en actuaciones de mantenimiento–, el “colapso” del transporte público o el abandono de la estación de autobuses, sumadas al aumento “na presión fiscal á xente”.

Desviando recursos

Desde Ferrol en Común se censuró cómo “os proxectos faraónicos” en marcha acaparan buena parte de los presupuestos, “desviando todos os recursos ao ladrillazo e ao electoralistmo pero que non atallan os problemas reais”. A este respecto, la formación criticó que se siga dejando de lado el estudio integral de la ría para la recuperación del marisqueo o, en materia de transporte, que se deje “toda a posible presión para a súa mellora ás plataformas sociais”.

De igual modo, el portavoz de la agrupación, Jorge Suárez, volvió a afear a la Xunta su exigencia de “un gasto exorbitado ao Concello” en los proyectos de la Cidade do Deporte y “Abrir Ferrol ao Mar”, sufragados al 50%, así como la ausencia de partidas firmes en el ámbito social o el empleo, que depende de los PIE municipales.