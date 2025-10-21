La Federación de Anpas de Ferrolterra denuncia al Concello “apropiación” de una propuesta

Foto de archivo de la entrada del Concello en un día de pleno infantil Daniel Alexandre

El anuncio de la primera edición de la Feira de Formación e Educación, presentado el pasado jueves en el palacio consistorial por representantes del Concello de Ferrol y del Campus Industrial, acaba de suscitar un “profundo malestar y sorpresa” en la Federación de Anpas de Ferrol e Comarca. Desde la entidad quieren comunicar públicamente que se trata de un proyecto “elaborado y presentado” por la misma “hace más de dos años”, mientras que el gobierno municipal recuerda que la iniciativa “se enmarca en el ámbito universitario y formativo”, constituyendo un acto inédito en la ciudad en el que participarán las tres universidades públicas de Galicia.

La Federación de Anpas de Ferrolterra –Fanpa– Concepción Arenal afirma haberse enterado de la noticia a través de los medios de comunicación y que la idea original fue propuesta a la concejala de Educación, Patricia Cons, bajo el nombre de “I Salón Educativo e de Emprego de Ferrol”. Esta iniciativa se basaba en la oferta, tanto para jóvenes como para familias y profesorado, de un espacio de orientación académica y profesional en la que participarían empresas, universidades, centros educativos y otras entidades formativas.

Según apuntan desde la Federación de Anpas, el proyecto que presentaron “tuvo una buena acogida por parte de la concejala”, pero fue “descartada año a año por falta de presupuesto”.

La agrupación de familias afirma haber solicitado adjuntar la copia del proyecto al acta del Consejo Escolar Municipal, celebrado también el pasado jueves, aportando así la documentación y los objetivos de la propuesta “que ahora se reproducen casi íntegramente bajo una denominación prácticamente igual”.

Conclusiones

No obstante, desde el Concello afirman que organizan la feria “con coste cero”, el próximo 6 de noviembre, con la colaboración de la UDC, a través del Campus Industrial de Ferrol. Tal y como destacan desde el gobierno municipal, el acuerdo posibilita contar “por primera vez” con la participación de dicha institución coruñesa, la USC y la UVigo, así como con la Universidad Intercontinental de la Empresa –UIE– y el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia –Cesuga–. Asimismo, se contará con el Centro Superior de Hostelería de Galicia –CSHG–, la Escuela Superior Marcelo Macías, Atlantic Air Academy y Air Hostess Coruña, además de la Policía local de Ferrol, la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas y el parque de bomberos de Ferrol.

Por otro lado, del ámbito estatal, también estarán representadas la Universidad Europea, la Universidad de Navarra, la Universidad Nebrija y el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital –U-Tad–.

En todo caso, la Federación de Anpas manifiesta su disposición a continuar colaborando en favor de la educación pública, remarcando que esta comunidad “debe basarse en la cooperación y el reconocimiento mutuo, y lamenta que este episodio rompa la confianza y desmotive la participación de las familias en esta iniciativa y en otras de la administración local”.