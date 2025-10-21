Mi cuenta

Ferrol

La Diputación invertirá el próximo año 3,56 millones en subvenciones socioculturales

Son siete líneas de ayudas para las que ya está abierto el plazo de solicitud por parte de entidades locales

Redacción
21/10/2025 20:31
Las ayudas se dirigen, entre otros fines, a trabajadores de oficinas de turismo
EC

La Diputación provincial destina 3.585.000 euros a siete líneas de subvención destinadas a Concellos para gastos de cultura, turismo, lengua e igualdad.

Las entidades locales interesadas ya pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 21 de noviembre.

Los programas están dirigidos a eventos de arte pública urbana en la modalidad de pintura mural, con una dotación de 150.000 euros, con un máximo de 35.000 por ayuda; financiación del gasto de personal de las oficinas de turismo en 2026, a los que se destinan 800.000 euros, con ayudas de entre 10.000 y 20.000 euros; mantenimiento de conservatorios y escuelas de música y danza, 475.000 euros, con máximos de 25.000 y 12.500 euros, según la categoría; personal técnico para museos y centros museísticos, 400.000 euros; para personal en los servicios municipales de cultura, 770.000 euros, con máximos de 15.000 o 10.000; para personal en los servicios de igualdad de género, para los que se repartirán 450.000 euros; y ayudas para personal técnico de los servicios de normalización lingüística, 540.00 euros, con un máximo de 20.000 por subvención.

También se otorgará financiación para protección especial de patrimonio cultural público, con un máximo de 150.000 euros por actuación

