La conexión de Lepanto con As Pías llegará con el contrato de mantenimiento de viales

La zona de escaleras cuenta ya con dos nuevos puntos de agarre Emilio Cortizas

La conexión de la calle Lepanto, en el barrio de Caranza, con la nueva glorieta de As Pías –que une Marqués de Santa Cruz con la avenida Salvador Allende, en O Bertón– se acometerá tan pronto se adjudique el nuevo contrato de mantenimiento de viales. Así se lo trasladó recientemente el gobierno local a la Asociación de Vecinos del barrio en el marco de una reunión para abordar las necesidades de la zona.

En este sentido, la presidenta de la entidad, Mapi Rodríguez, afirmó que el estudio técnico para la actuación, que será reducida, ya está completado, por lo que la misma se acometerá cuando se formalice el mencionado encargo. Respecto al mismo, la Plataforma de Contratación del Sector Público refleja que, tras procederse a la apertura de sobres el pasado 29 de septiembre, el procedimiento se encuentra en fase de evaluación, por lo que se espera que se anuncie la adjudicataria del servicio próximamente.

El otro orden de cosas, operarios municipales instalaron hoy mismo las nuevas barandillas en la zona de escaleras de Marqués de Santa Cruz, una actuación realizada a petición de la entidad vecinal tras la humanización del vial como parte de las obras de reforma de la avenida de As Pías. Según explicó Mapi Rodríguez, los residentes de mayor edad de la zona habían manifestado que se trataba de un acceso muy amplio, por lo que tenían que agarrarse para subir al rastel del margen izquierdo o apoyarse directamente en la pared, de modo que se añadió una baranda central y otra lateral.