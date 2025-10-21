Mi cuenta

La AVV de San Xoán denuncia el retraso en la cesión de los terrenos para el centro de salud

Desde el Concello se detalló que se están "ultimando los términos" del traspaso

J. Guzmán
J. Guzmán
21/10/2025 21:38
Firma de la compra de las parcelas que albergarán el centro de salud
Firma de la compra de las parcelas que albergarán el centro de salud
Cedida

La Asociación de Vecinos de San Xoán reclamó al Concello de Ferrol una mayor agilidad en la tramitación del traspaso a la Xunta de los terrenos para el futuro centro de salud del barrio. Por medio de un comunicado, la entidad expresó “su preocupación ante el retraso” en el mencionado hito, apuntando que, “según los compromisos y anuncios realizados”, el traspaso tendría que haberse hecho efectivo “hace meses”.

En este sentido, desde la AVV se insistió en que esta falta de avances “está demorando una infraestructura esencial para los vecinos”, afirmando que el actual centro –el Fontenla Maristany– “se encuentra sobrecargado y con instalaciones insuficientes” para prestar un servicio efectivo a la población. De este modo, la asociación solicita al Concello que informe públicamente del estado del procedimiento, que adopte medidas para agilizarlo y que establezca un calendario “claro y realista” sobre la cesión.

Por su parte, el desde el gobierno local de Ferrol se puso en valor el trabajo realizado durante los últimos dos años, afirmando que en este período “hemos conseguido la financiación para comprar los terrenos, los hemos adquirido, los hemos puesto a nombre del Ayuntamiento y ahora serán cedidos a la Xunta” en contraposición con ejercicios anteriores en los que se ha hablado del tema “y no se ha hecho nada”. Así, defiende que se están “ultimando los términos” con Sanidade para el traspaso, recordando que la Xunta destinó una partida de 600.000 euros para la redacción del proyecto.

