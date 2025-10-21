Iria Carballeira: “Mi cáncer es de origen genético y me hacía controles desde los 24 años, el diagnóstico llegó a los 35”

Iria Carballeira padeció cáncer con solo 34 años Daniel Alexandre

Iria Carballeira es una ferrolana de 40 años que fue diagnosticada de cáncer de mama con solo 35, muy joven, pero su caso específico, como tantos otros miles, procede de una mutación genética. “Se lo detectaron a una tía y avisó a la familia para que nos hiciéramos las pruebas, su hermano, que es mi padre, dio positivo y yo también di positivo así que desde entonces, cuando tenía 24 años, me he estado haciendo controles cada seis meses, diez años después, con 35, llegó el diagnóstico”, explica.

Defiende Iria que debería poder hacerse este tipo de cribados a toda la población, “para ver que tipo de mutaciones genéticas puedes portar para evitar el desarrollo de este tipo de casos, ya que saberlo es una información muy valiosa”.

En su caso el primer tratamiento al que se sometió fue quimioterapia, desapareciendo el tumor, aunque posteriormente se le practicó una mastectomia bilaterial preventiva, siguiendo la recomendación de sus médicos, ya que al portar esa mutación genética podría reproducirse ese tipo de cáncer.

En su caso, explica, desde los 24 años ya sabía que lo de la mastectomía de ambas mamas podría llegar, pese a ello fue un shock como el que pasa cualquier mujer. “Desde el primer momento yo ya sabía todo lo que podía llegar a pasar al ser portadora de esa mutación genética que afecta tanto al ovario como a la mama, ya te van diciendo, a partir de los 40 te vamos a proponer esto o lo otro, a partir de los 45 quitar ovarios... es lo que hay” -a ella se los han retirado ya-.

El conocer todo lo que podría acontecer le hizo a Iria pensar muy pronto en la maternidad, algo que tenía muy claro que quería realizar en un momento dado. Investigó, y se informó sobre las posibilidades que tenía una persona como ella. Su caso debió ser aprobado por un tribunal médico, que certificó la idoneidad de seleccionar óvulos libres de esa mutación genética. Lo consiguió, se sometió a tratamiento y seleccionaron esos óvulos, y fue entonces cuando llegó el diagnóstico de cáncer, debiendo postergar su deseo de ser madre.

Los óvulos se congelaron y entre tanto se sometió a tratamiento y cuando el proceso pasó y los médicos lo aconsejaron retomó el tratamiento para quedarse embarazada.

Su deseo de ser madre tiene nombre propio: Martiño y Roque, sus deseados hijos.