El Foro polo Ferrocarril celebra el apoyo de la Mancomunidade y anuncia una movilización

Momento del pleno monográfico extraordinario de la Mancomunidade Emilio Cortizas

El Foro Cidadán polo Ferrocarril celebró ayer el apoyo recibido por parte de los alcaldes de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol –Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño– durante el pleno monográfico celebrado el pasado lunes en la ciudad naval para abordar la problemática de este transporte. Por medio de un comunicado, la plataforma reivindicativa destacó “o interese e receptividade” de los regidores participantes, incidiendo en la “sintonía” de todos ellos “cos ideais de compromiso, unidade de acción e colaboración” necesarios para alcanzar el objetivo de contar con unas conexiones ferroviarias modernas.

Así, tras aprobar por unanimidad la declaración institucional que el pasado mes de junio se llevó al pleno de Ferrol –y que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas–, los alcaldes se comprometieron a llevar el escrito a sus propias sesiones plenarias.

Por otra parte, desde el Foro se anunció ayer un nuevo viaje reivindicativo, similar al celebrado el pasado fin de semana, para visibilizar la falta de servicios de tren en la comarca. En esta ocasión la ruta será entre Ferrol y Pontedeume el próximo sábado, día 25, con salida a las 09.10 horas.