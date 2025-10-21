Mi cuenta

El Concello destinará más de 64.000 euros al aglomerado de otros dos caminos en el rural

Se trata de los viales de A Rega, en Doniños, y O Confurco, en el lugar de O Pieiro

J. Guzmán
J. Guzmán
21/10/2025 21:41
El estado de conservación de ambos viales es muy deficiente
El estado de conservación de ambos viales es muy deficiente
Daniel Alexandre

El Concello destinará un total de 64.089 euros a la reforma de dos nuevos caminos de titularidad municipal en el rural ferrolano. Se trata de los viales de A Rega, en la parroquia de Doniños, y de O Confurco, en el lugar de O Pieiro, que se suman a otros proyectos similares ya en marcha en este mismo entorno, como los de A Regueira y Seara-Coimil, en Pazos, o el de As Cabazas y el acceso a Ponzos, en Covas.

El alcalde, José Manuel Rey, señaló tras la aprobación en XGL del expediente de contratación que ambas obras daban respuesta a “compromisos asumidos coas respectivas Asociacións de Veciños de ir complementando todo ese investimento no ámbito da zona rural” de cara a “ir renovando en todos estes anos os viais que concentran un maior deterioro”. En este sentido, desde el Concello se destacó posteriormente que ambas pistas presentaban un estado de conservación deficiente y, dado que se trata de dos caminos “transitados principalmente por vehículos lixeiros que acceden á zona”, su arreglo resulta “prioritario”.

Las labores, con un plazo de ejecución de un mes, comprenden la reparación del firme mediante una capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de grosor, la reposición de la señalización horizontal y vertical y el limpiado de cunetas.

