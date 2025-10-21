Carreño y Evia recibirán la Medalla de Oro de la Junta de Cofradías por su "dedicación en favor" de la Semana Santa de Ferrol

Evia y Carreño en la presidencia del Via Crucis de 2025 Jorge Meis

El expresidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, César Carreño, y el que fuera hermano mayor de la Soledad, José Evia, recibirán la Medalla de Oro de la entidad cofrade en el marco del pregón, que se celebrará en el teatro Jofre el 6 de marzo de 2025.

Así se ha acordado en la reunión de la Junta del pasado día 14, apuntan, explicando que se les ha otorgado esta máxima distinción "en reconocimiento a su trabajo y dedicación en favor de la Semana Santa de Ferrol".

Los once años de Carreño al frente de la presidencia y las más de tres décadas de Evia han servido para que el actual responsable del organismo, Fernando Iguacel Selle, haya querido trasladarles su agradecimiento por su "entrega y contribución indudable".

Explica la Junta que su Medalla de Oro es una distinción que se otorga tanto a título individual como colectivo para reconocer un "destacado servicio a la Semana Santa de Ferrol". Así, por ejemplo, se concedió al vicealmirante Ignacio Frutos, al polifacético Alfredo Martín, al Tercio Norte o a anteriores responsables de la Junta, como Mario Villaamil, Félix Sande y Meca Arcos, que la presidieron.

Calendario

Además de celebrarse el pregón en el Jofre el día 6 de marzo a las 19.00 horas, sin que por el momento haya trascendido la identidad de la persona que lo pronunciará, la Junta ha avanzado otras fechas importantes para señalar en el calendario cofrade.

Así, el 16 de enero se presentará el cartel de la Pasión 2026 a las 19.00 horas en el salón de actos del Antiguo Hospicio y el 13 de marzo se presentarán el procesionario y la nueva edición de la revista "Ecce Homo", también a las siete de la tarde, pero en este caso en el centro cultural Torrente Ballester.