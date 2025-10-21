América como parte de Galicia, no libro que presenta en Ferrol o xornalista Arturo Lezcano
"O país invisible" é o título que dará a coñecer na Central Librera da rúa Dolores
O xornalista ferrolán Arturo Lezcano, que traballou durante 12 anos como corresponsal en Latinoamérica, presentará na súa cidade natal “O país invisible”, que conta con versión tanto en galego como en castelán. Esta obra, que explora a histórica relación intercontinental entre dous territorios separados polo océano, será a protagonista deste xoves 23, ás 19.00 horas, na Central Librera de Dolores.
“Non hai Galicia sen América porque todo aconteceu antes aló”. Baixo esta premisa, o autor lembra acontecementos como a primeira vez que se fixo soar o himno “Os Pinos”, a oficialización e popularización da bandeira branca e azul fronte ao mar Caribe ou a verdadeira orixe da cantiga “A Rianxeira”, que se compuxo na cidade de Buenos Aires.
Así, “O país invisible” recolle unha infinidade de “historias sobre a emigración, o exilio, a fuxida, o desarraigamento, as promesas, os enganos, a escravitude familiar, a supervivencia, a vergoña e o orgullo”. Unha recompilación inédita, que constitúe un relato en profundidade sobre a diáspora galega, correspondendo con ser este un “dos grandes pobos migrantes do século XX”.
Personaxes tan dispares como Alfonso Graña, o rei dos xíbaros; o Manolito de “Mafalda” ou Antonio Soto, “o heroe anarquista da Patagonia”, dan forma a este traballo produto do labor xornalístico desempeñado durante dúas décadas, ademais das historias de outras 200 mulleres e homes anónimos que ao tempo que creaban unha nova vida en América tamén ían artellando ese “país invisible”.
Autor
O escritor tamén asina os títulos “Cheché Martín, fútbol sobre lenzo” e “Madrid 1983. Cuando todo se acelera”. No audiovisual, Lezcano dirixiu “A terra onde nin o demo chegou”, escribiu “El último símbolo”, foi guionista de “Salvados” e agora dirixe a súa produtora “Ailalelo”.