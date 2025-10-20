Premio para el videojuego diseñado en Ferrol en el BCN Game Fest 2025, en Barcelona

Parte del equipo que se encargó del desarrollo en el stand de la UDC en Barcelona, con la coordinadora del máster Cedida

La octava edición del BCN Game Fest by IndieDev Day, que se celebró entre el 10 y el 12 de este mes en La Farga de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, hizo protagonista a un grupo de antiguos alumnos del máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos en Ferrol. Este equipo, denominado Team Kaulu, acaba de conseguir el premio al Mejor Juego Académico con su propuesta “Renegade Jammer”, que ya presentó en otros eventos como la ExpOtaku y consiguió otros reconocimientos en el Lérez Up de Pontevedra.

Los responsables de este videojuego ganador son Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andrea Salgado y Manuel Sanjurjo, que empezaron el proyecto como trabajo final del máster que cursaron en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, en el Campus Industrial.

Juntos fundaron el estudio Team Kaulu, encargado de desarrollar “Renegade Jammer”, un juego de plataformas 3D en el que, mediante un personaje principal que se acompaña de otros compañeros y compañeras, el jugador debe irrumpir en las instalaciones de una empresa con deontología sospechosa. Se trata de una compañía que se dedica al estudio de las mutaciones genéticas con fines poco éticos y el objetivo es boicotear sus sistemas informáticos para lograr detener su actividad.

El equipo del Campus Industrial de Ferrol comparte el galardón con el estudiantado de la Escola de Noves Tecnologies Interactives –ENTI– de la Universitat de Barcelona (“Fragments of the Abyss”, mientras que el alumnado de TecnoCampus, adscrito a la Universitat Pompeu Fabra (“Danger Zone”) se hizo con la Mención de Honor.

De las 12 instituciones participantes, el jurado del BCN Game Fest valoró el arte, los acabados, el diseño de niveles, las mecánicas, la innovación, el sonido y la música, así como el “game feel”, que es la sensación inmaterial y táctil del jugador o jugadora.

Experiencias

Team Kaulu ya participó en noviembre del año pasado con “Renegade Jammer” en la ExpOtaku, en ExpoCoruña y, en el mes de septiembre, en el Lérez Up, donde consiguió el primer premio al Mejor Juego Indie.

Además, este año, el videojuego también atrajo la atención del estudio Gammera Nest en una visita de su CEO al Campus.