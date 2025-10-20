Paralizado el concurso para la renovación de la cubierta de A Malata tras detectarse un error

Pese al retraso, las dos fases del proyecto no se podrán unificar Cedida

Los trabajos de la fase 1 del proyecto de renovación de la cubierta del estadio de A Malata sufrirán un leve retraso tras detectarse un error técnico en la redacción del mismo. “Non nos gusta dar esta clase de novas, pero ás veces aparecen problemas que, cando se detectan a tempo, hai que correxilos para que non teñan unha maior incidencia no futuro”, afirmó el alcalde, José Manuel Rey, tras anunciar la decisión del Concello de paralizar temporalmente el procedimiento.

En este sentido, el regidor explicó que técnicos municipales detectaron recientemente unos fallos de cálculo por parte del “equipo redactor” de la intervención, por lo que se optó por el desistimiento provisional –que en los próximos días se verá reflejado en la Plataforma de Contratación del Sector Público– de cara a subsanarlos. Una vez el proyecto sea reformulado, se retomará el procedimiento con una nueva fecha para la presentación de ofertas.

Así, Rey Varela avanzó que dichos errores, que supondrían un gran “impacto” en la ejecución de los trabajos, son de “medicións que teñen que ver co material da cuberta”.

Tiempo de tramitación

A preguntas posteriores de los medios, el regidor ferrolano señaló que se calcula que esta subsanación implicará un retraso aproximado de un mes respecto al calendario que se manejaba inicialmente.

Esta demora, no obstante, no será suficiente para finalmente unir ambas fases del proyecto, pese a los avances en la tramitación de la desafección de la FE-15 por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y es que, como se recordará, la iniciativa se dividió en dos partes –una para el 85% de la cubierta y otra para el 15% restante–, dado que las obras suponían alterar la zona de servidumbre del vial. Sin embargo, pese a este retraso, los plazos de ambas partes seguirán sin ser compatibles y no se podrán aunar.