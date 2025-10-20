Los sindicatos urgen la aplicación del nuevo convenio de Navantia

Trabajadores de Navantia, el día de la botadura de la "Bonifaz" Daniel Alexandre

Los sindicatos Movemento Alternativo Sindical (MAS) y CIG, que ostentan la mayoría en el comité de empresa de Navantia Ferrol, han emitido un comunicado a través del cual urgen a la dirección de la empresa a aplicar “sin dilación” el nuevo convenio, tras ser ratificado por más del 63% de la plantilla en el referéndum del pasado jueves, 16 de octubre.

Las centrales exigen una reunión con la dirección “no más allá de esta semana” para cerrar definitivamente el articulado, fijar la fecha de firma para su posterior publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE) y establecer un calendario de aplicación de las mejoras.

Explican que “no cabe la dilación” y hacen hincapié en que la dirección debe poner en marcha cuanto antes una serie de medidas comprometidas en el preacuerdo. De este modo se refieren a actualizaciones salariales y promociones.

Con la entrada en vigor del nuevo convenio , se pondrá en marcha un plan de salidas para los trabajadores que deseen acogerse a cualquier modalidad y priorizar la de contrato relevo para el personal manufacturero.

Plazas

También exigen la dotación de un “número importante de nuevas plazas” para la recuperación de trabajos, la puesta en funcionamiento de la fábrica digital de bloques y para cubrir las solicitudes de contrato relevo.

Los sindicatos recuerdan que, después de “más de tres años de negociación”, los trabajadores han aceptado el nuevo articulado, por lo que la dirección “tiene que aplicarlo ya”.

Finalmente, el comité reclama retomar la mesa de negociación del plan estratégico, en el cual se debe abordar la carga de trabajo, la definición de la especialización de los productos de cada centro, las inversiones necesarias y un “ambicioso plan de empleo”.