Los 25 años de la muerte de Segura Torrella se conmemoran aprendiendo sobre su arte

Ofrenda floral realizada en el busto de Ricardo Segura Torrella, en O Inferniño, en el mes de marzo Jorge Meis

Los últimos meses del año en el Concello de Ferrol vendrán cargados de actividad cultural con un triple homenaje a figuras ilustres, como son las del pintor Ricardo Segura Torrella, el escritor y profesor Ricardo Carvalho Calero y el practicamente inclasificable, en este caso ya no de origen ferrolano sino rianxeiro, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, al que se dedica el 2025.

El gobierno municipal cuenta con el respaldo económico de la Diputación de A Coruña para la programación de estas actividades, por lo que, José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, hizo hincapié en el hecho de que “a colaboración redunda na calidade de vida dos nosos veciños e neste caso permítenos ofrecer unha programación cultural coa que recordaremos a dous ilustres ferroláns: Segura Torrella e Carvalho Calero”.

En este 2025 se conmemoran los 25 años del fallecimiento del artista plástico ferrolano que dejó una importante huella en la ciudad, muy variada debido a la gran evolución de su trayectoria, desde el expresionismo más académico hasta la técnica más libre en este estilo.

Entre 1962 y 1992, cuando se jubiló, Segura Torrella se dedicó profesionalmente a su actividad artística como dibujante en el Concello de Ferrol. Asimismo, fundó el museo Bello Piñeiro en la ciudad, una institución que custodia una buena muestra de su obra, que también se reparte por las colecciones del Belas Artes da Coruña y Caixa Nova de Vigo, entre otros.

Por este motivo, está previsto realizar una exposición comisariada por Suso Basterrechea, en el Centro Torrente Ballester, en la sala Álvarez de Sotomayor, que se prolongará los meses de noviembre y diciembre. El presupuesto para esta iniciativa, que contará con visitas didácticas, es de 20.000 euros.

Año Castelao

El Concello se suma a los homenajes organizados por la Xunta con la oferta de un espectáculo multidisciplinar, de teatro, música y danza, que se centrará en la personalidad del intelectual, político, escritor y dibujante.

Además, los institutos y colegios concertados recibirán una unidad didáctica para alumnado de secundaria que registra la vida, obra y pensamiento polífico de Rodríguez Castelao. Este proyecto cuenta con 25.000 euros de presupuesto, en un convenio con un total 85.000 euros, que incluye una partida para un trabajo sociológico sobre los empleados de los astilleros.