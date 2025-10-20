Las juntas locales de la AECC, un faro de luz para quienes reciben un diagnóstico de cáncer

La pancarta de la última campaña de la AECC, con la que colaboró el Baxi en su partido de este domingo contra el Araski Emilio Cortizas

Este 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y en la comarca se han desarrollado varios actos con este motivo de mano de la Junta Local y las diferentes delegaciones de la Asociación Española contra el Cáncer.

También desde diferentes colectivos, instituciones y empresas se ha apostado por el rosa para visibilizar esta jornada y recordar, sobre todo, la importancia de la detección temprana, de hacer uso de los recursos que existen para el diagnóstico y conocer los servicios que ponen a disposición de los pacientes y sus familiares entidades como la Junta Local de Ferrol, donde se ofrecen, entre otros, una serie de servicios gratuitos como atención psicológica, atención social, logopedia, fisioterapia, nutrición, acompañamiento y otras actividades.

Uno de los actos centrales de la jornada de este domingo se desarrolló en la cancha del Baxi Ferrol que, un año más, colabora con la AECC en la visibilización de sus diferentes campañas vendiendo camisetas la equipación rosa– a un precio reducido. Durante el partido se desplegó una gran pancarta con el lema de la campaña "Tomámolo a peito".

El sábado se celebró una gala solidaria en As Pontes y el domingo la Junta Local en Ares, Mugardos y Cedeira colgaron pancartas en lugares visibles y montaron mesas informativas. Asimismo, en la villa aresana se escenificó una cadena humana y han sido numerosos los edificios que se han teñido de rosa en la zona, como las cigüeñas de Navantia, o la grúa pórtico de Perlío, que se podían ver a varios kilómetros de distancia.

Cualquier acción es poca para arrojar luz sobre el cáncer de mama, una enfermedad que, en la provincia de A Coruña es uno de los tumores más diagnosticados y presenta la mayor incidencia de Galicia, con 939 casos registrados en el año 2024.

En el total del país han sido 35.875 las mujeres diagnosticadas de este tipo de cáncer el pasado ejercicio. Muchas de ellas han encontrado un apoyo y una ayuda a veces inesperada por parte de la AECC, que el año pasado atendió a 20.788 mujeres, respondiendo a necesidades relacionadas con la ansiedad o el estrés y malestar emocional, ofreciéndoles información sobre tratamientos y efectos secundarios así como recursos sociales, nutrición y ejercicio físico, e incluso orientación jurídico-laboral que en ocasiones también precisan muchas de ellas. Todos son servicios gratuitos a los que pueden acceder contactando en cualquier momento y los 365 días del año.

Puntal en investigación

Otra labor fundamental de la Asociación Española contra el Cáncer que conviene poner en valor es la importancia que tiene la ONG en tanto que constituye uno de los principales apoyos del país en investigación, tal y como recordaba hace unas jornadas la presidenta de la Junta Local, Isabel Estevan. Solo el año pasado se contribuyó a la investigación del cáncer de mama con 31,6 millones de euros, distribuidos en 114 ayudas en desarrollo con el fin de aumentar el conocimiento sobre la enfermedad y la creación de nuevas terapias, ensayos clínicos, novedosos métodos para la detección precoz y estrategias que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Sobre esta cuestión la AECC ha elaborado un estudio sobre “Necesidades y calidad de vida en supervivientes de cáncer” y dos de cada tres temen sobre todo a la recaída, el 70% consideran que la enfermedad ha interrumpido su trayectoria profesional, un tercio manifestó tener problemas económicos asociados a la enfermedad y más de la mitad manifiesta problemas de otra índole como dolores, fatiga o problemas que afecta a su sexualidad. De todas estas cuestiones se ofrece apoyo y asesoramiento desde la Asociación Española contra el cáncer y sus diferentes delegaciones, que se distribuyen por todo el territorio.

Acciones todo el año

Al margen de los servicios gratuitos que ofertan a pacientes de cáncer y sus familias, las juntas locales de la AECC no dejan de idear programas encaminados a visibilizar la enfermedad, las vías para detectarla y sus tratamientos así como todo lo que tiene que ver con la recaudación de fondos, por medio de la cual se busca financiación para poder ofrecer recursos gratuitos y para contribuir en la mejora de la investigación. Así, en la zona, durante el año no han faltado las habituales mesas informativas y de cuestación en fechas como el 4 de febrero o el 8 de mayo, pero también otras acciones clásicas como las caminatas, que gozan de gran participación, eventos o galas solidarias, o las sesiones por el Día Mundial sin Tabaco y los diferentes tipos de cáncer. Este año, además, se pusieron en marcha, con gran éxito, una serie de paseos culturales.