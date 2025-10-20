La Xunta contempla 137 millones de euros de inversión en Ferrolterra

El presidente del PP de Ferrol valoró la apuesta por la ciudad naval desde la Xunta Emilio Cortizas

Los presupuestos de la Xunta dejarán 137 millones de euros en Ferrolterra, una cuantía que supera en 27 millones la cifra de las anteriores cuentas, tal y como valoró ayer el alcalde y presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey.

Vivienda pública –el fin de semana se adelantaba la cifra de 32,6 millones en Ferrol y Narón–, transformación urbana –con proyectos como Abrir Ferrol a mar o la Ciudad del deporte como grandes pilares– o infraestructuras sanitarias –la Consellería anunciaba ayer mismo 365 millones para el Área Sanitaria de Ferrol, un 5,31% más que en el ejercicio anterior– son parte de las áreas que más dinero acumulan destinado a la comarca a de Ferrolterra.

La Xunta destinará 32,6 millones a la vivienda pública en Ferrol y Narón Más información

Así las cosas, el presidente de los populares hizo hincapié en la construcción de vivienda pública, recordando que, en lo que va de legislatura, la Xunta ya ha puesto en marcha 363 viviendas en O Bertón, 48 de ellas en construcción, a las que se sumarían los 2,9 millones del plan de rehabilitación Rexurbe.

Urbanismo

Pero las cuentas de la Xunta se verán plasmadas también en una trasformación urbana que se prevé para la ciudad, con más de nueve millones en 2026 para la aportación autonómica a los proyectos de la retirada de la muralla, las instalaciones deportivas o el saneamiento en el rural.

En concreto, la fase de Esteiro de Abrir Ferrol al Mar contará con 1,6 millones del total de 2,9 del proyecto para este tramo, mientras que la Consellería de Vivenda deja en la ciudad 3,2 millones del convenio de transformación urbana. Por su parte, en Deportes, la Consellería apuesta por Ferrol con 2,9 millones de euros, a los que habría que sumar los 575.300 euros de ayudas y patrocinios a clubes deportivos de Ferrol.

La gran asignatura pendiente del saneamiento de la zona rural podrá comenzar a plasmarse con la inversión de Medio Ambiente de 1,3 millones para la fase 1A, que prevé la licitación del proyecto de la obra.

Teniendo en cuenta estas cifras, el presidente del PP local no dudó en señalar que Ferrol “crecerá gracias a estos presupuestos, que demuestran un compromiso real de la Xunta con nuestra ciudad un año más”, haciendo hincapié en que la construcción de vivienda pública es un compromiso real y con hechos “mientras otros se dedican a poner excusas, la Xunta consigna fondos para construir vivienda nueva”.

Infraestructuras

Entre otras partidas sobre las que llamó la atención en este primer balance de los presupuestos autonómicos, Rey Varela habló del impulso a la VAC Costa Norte, con una nueva partida de cuatro millones de euros, para avanzar en el tramo AG-64 Sanguiñeira o el compromiso con el plan director del CHUF, para el que se contemplan 20,56 millones y crédito para la dotación d equipamiento. La Humanización de espacios –470.000 euros– o la obra de unificación de las áreas de rehabilitación –400.000 euros– son algunas de las inversiones en esta Área Sanitaria, que se completan con la consignación, entre otras actuaciones, de 600.000 euros para la redacción del proyecto del centro de salud de San Xoán.

Rey Varela concluyó señalando el papel de las cuentas de la Xunta para que “Ferrol siga creciendo y liderando la trasformación urbana, de la que disfrutarán los vecinos en los próximos años”.