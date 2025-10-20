Mi cuenta

La Mancomunidade aprueba la declaración institucional por un tren del siglo XXI

El pleno extraordinario fue convocado a petición del Foro Cidadán polo Ferrocarril

Redacción
20/10/2025 21:19
Un instante de la sesión plenaria celebrada ayer por la tarde
Un instante de la sesión plenaria celebrada ayer por la tarde
Emilio Cortizas

La Mancomunidade aprobó esta tarde por unanimidad una declaración institucional impulsada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril para exigir un servicio digno del siglo XXI. El texto recoge la preocupación por las “inxustas e grandes carencias” que se padecen en el área, señalando, entre otras, las deficiencias en las infraestructuras, la escasez de servicios o los tiempos de viaje no competitivos.

La declaración recoge un diagnóstico actual, remarcando que Ferrol está excluido del Eje Atlántico de Alta Velocidad, sin planes para su llegada y con las dársenas portuarias fuera del Corredor Atlántico Europeo de mercancías. Por todo ello, la Mancomunidade exige al Gobierno que restituya las frecuencias y horarios entre Ferrol y A Coruña que existían hasta el pasado 9 de junio –incluida la conexión directa con Madrid–, así como un aumento de los servicios entre ambas ciudades. La declaración pide también que se inicie este año el estudio para la construcción del “bypass” de Betanzos; la modernización de la línea Ferrol-Ortigueira; la creación de un tren de proximidad entre Ferrol y A Coruña; la intermodalidad de los diferentes modos de transporte o el impulso de las actuaciones necesarias para garantizar la llegada de la alta velocidad, entre otras.

