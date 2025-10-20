La firma Prosema Noroeste será la encargada de la rehabilitación del Bambú Club de Recimil

La actuación supondrá una reforma integral del interior del local Jorge Meis

La empresa ferrolana Prosema Noroeste ha sido la adjudicataria del proyecto de rehabilitación del histórico Bambú Club, cuyas instalaciones albergarán el futuro centro social del barrio de Recimil. Así lo anunció este mediodía el alcalde, José Manuel Rey, tras finalizar la reunión de la Xunta de Goberno Local (XGL) en la que se aprobó el encargo, valorado en 435.224 euros –impuesto incluidos–.

En este sentido, el regidor destacó la gran importancia de la intervención, dado que Recimil es la única zona de la ciudad que carece de un emplazamiento similar, dándose así respuesta a una de las demandas históricas de la Asociación de Vecinos. “Poñemos en valor o barrio, devolvendo o local a un estado digno para que albergue actividades dinamizadoras para os residentes”, aseveró Rey Varela, recordando además que el proyecto forma parte del conjunto de intervenciones contempladas en el convenio para la “rexeneración urbana” de Ferrol firmado en abril con la Xunta.

La intervención, de este modo, supondrá labores “de demolición, excavación, albanelaría, carpintería interior e exterior, fontanaría, ventilación, electricidade, calefacción e urbanización”, además de instalarse una capa de aislamiento tipo SATE, siguiendo la estética de otros inmuebles rehabilitados en la zona. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que el nuevo local social se inaugurará a lo largo del próximo 2026.

Envolvente de la calle Ares

Por otro lado, el alcalde ferrolano confirmó que la licitación de la reforma de la envolvente de la unidad vecinal 3-4 de la calle Ares, en Recimil, quedó finalmente desierta, apuntando a que se trataba de una consecuencia de la gran cantidad de iniciativas en marcha en el municipio.

De esta forma, pese a no dar una nueva fecha “por prudencia”, el regidor afirmó que se repetiría el procedimiento “próximamente”.