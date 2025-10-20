La agenda musical de Ferrol se amplía con el concierto de Quique González

El cantautor de origen madrileño Quique González Cedida

Entre las novedades anunciadas durante la mañana de ayer en la Xunta de Goberno Local destaca la ampliación de la agenda musical con la programación de un nuevo concierto. La actuación correrá a cargo del cantautor madrileño Quique González, el próximo 28 de febrero en el Auditorio de Ferrol.

El año 2026 se estrenará con nuevos espectáculos como este, en el que está previsto que el protagonista realice un repaso por los temas más conocidos de su repertorio. Desde “Me mata si me necesitas” (2016), pasando por “Las palabras vividas” (2019) y “Sur en el valle” (2021), hasta “1973” (2025), Quique González invitará al público a recordar con él distintas etapas.

El músico vendrá con la productora Gestión Cultural Art Music Agency y el concierto tiene un coste de 17.545 euros, IVA incluido.

Ángel Martín a escena

El Auditorio de Ferrol acogerá este mismo viernes el espectáculo más próximo, que vendrá de la mano del cómico Ángel Martín.

Precisamente el título de la propuesta que exhibirá en, “Somos monos”, revela la teoría subyacente al discurso que tratará de demostrar que, a pesar de que se haya desmentido, los humanos apenas usan el cerebro.