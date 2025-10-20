Mi cuenta

Fallece el periodista José Manuel Orriols

Rostro conocido de la TVG, fue directivo fundador del Club de Prensa de Ferrol

Redacción
20/10/2025 22:47
José Manuel Orriols en el muelle ferrolano
José Manuel Orriols en el muelle ferrolano
Cedida

El periodista José Manuel Orriols (Ferrol, 30 de marzo de 1948) falleció en la jornada de este lunes, dejando una importante huella no solo en sus allegados y familiares sino en el ámbito de la radio y la televisión, a la que ha estado estrechamente vinculado durante toda su trayectoria profesional.

Formado en Delineación Industrial e Ingeniería Técnica, Orriols fue otro vocacional del mundo de la comunicación salido de la escuela de Ferrol Diario, en el que ejerció todas las parcelas para las que fue requerido, lo que se suele describir como un todoterreno. Practicó desde la información general hasta la deportiva, siempre bajo el papel de colaborador. Formaba parte del llamado plantel de Astano, que formaba junto a Pichi Varela, Xoán Barro, Chisco Ayguavives y Antonio Aneiro, entre otros.

Posteriormente, Orriols continuó su vida profesional en la Televisión de Galicia y en las empresas del Grupo Voz.

Se especializó en el mundo del motor, que le permitió moverse por España adelante, tarea en la que cumplió con total entrega hasta última hora.

Fue también directivo fundador del Club de Prensa de Ferrol, participando en numerosas actividades de índole cultural y social.

