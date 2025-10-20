El gobierno local licita por 1,7 millones el proyecto de la Cidade Náutica de A Cabana

La puesta en valor patrimonial es una de las facetas de la iniciativa Daniel Alexandre

Las diferentes actuaciones contempladas en el macro proyecto de la Cidade do Deporte siguen avanzando, siendo la última intervención anunciada la reforma de las instalaciones náuticas de A Cabana. Así, el alcalde, José Manuel Rey, informó esta mañana del inicio del proceso de licitación de estos trabajos, valorando el hecho de que este nuevo hito se ha alcanzado tan solo una semana después de que se presentase dicha iniciativa.

En este sentido, el regidor insistió en que, siete días después del mencionado anuncio, “o estamos a licitar, e o noso obxectivo é telo adxudicado no ano 2025 para que as obras poidan comezar en 2026, cun prazo de 14 meses para a súa execución”. La actuación, bautizada como Cidade Náutica de A Cabana, está presupuestada en 1.777.966 euros y no solo supondrá un nuevo hito en la renovación de las instalaciones deportivas de la ciudad, sino que también conectará con las intervenciones contempladas en “Abrir Ferrol ao Mar”, creando un itinerario que permitirá unir la mencionada parroquia con los barrios de Ferrol Vello, A Magdalena, Esteiro, Caranza, así como con A Graña.

El proyecto, de este modo, supondrá tanto la renovación integral de las instalaciones marítimas –que dan servicio a los clubs de remo de San Felipe y A Cabana, a la sección de vela del Grupo Bazán y al Club de Actividades Subacuáticas Ferrol– como la puesta en valor del patrimonio histórico, gracias a la restauración de las seis construcciones que alberga el recinto, a las que se suma el reformado dique de mareas. Asimismo, la iniciativa incluye también la urbanización del entorno, desarrollando una senda circular que conectará con las actuaciones que se realizarán en el pabellón y el estadio de A Malata y en el recinto de FIMO.