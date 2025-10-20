Mi cuenta

El Concello mantiene su objetivo de iniciar las obras de “Abrir Ferrol ao Mar” en octubre

La Xunta de Goberno Local dio luz verde a la adjudicación de la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud

J. Guzmán
20/10/2025 21:29
El Plan de Seguridade e Saúde es el trámite restante para poder iniciar las obras
Jorge Meis

La Xunta de Goberno Local, en su sesión de esta mañana, dio luz verde a la adjudicación de los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para los trabajos de la primera fase del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”. Según informó el alcalde, José Manuel Rey, serán Proyfe, en el primero de los casos, e Incope Consultores, en el segundo, los que realizarán dichas prestaciones por 168.190 y 23.850 euros, respectivamente, por lo que únicamente quedaría por aprobar el Plan de Seguridade e Saúde para poder comenzar las actuaciones.

En este sentido, el regidor afirmó que “estamos rematando todos os aspectos administrativos necesarios para que poda comezar no mes de outubro”, aunque admitiendo que “nos quedan poucos días e estamos apurando moito” para poder cumplir con el cronograma. De este modo, Rey Varela se mostró seguro de que ese “último trámite” podrá completarse antes del próximo día 31, si bien señaló que no se trataba de una cuestión de “meter prisa” y no descartó que pudiera retrasarse hasta comienzos de noviembre, si bien el objetivo sigue siendo iniciar las labores en octubre.

Los trabajos, como se recordará, tendrán un plazo de 18 meses y serán compatibles con los de futuras fases.

