El Concello inicia una nueva fase del arreglo de la calle Igrexa

La entrada al aparcamiento del Cantón se realizará por la calle Rubalcava Emilio Cortizas

La ordenación del tráfico rodado en el centro de Ferrol volverá a cambiar esta tarde con el inicio de una nueva fase en la reparación de la calle Igrexa. Tal y como avanzó este mediodía el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local, los tramos cerrados hasta ahora, es decir, entre la calle Méndez Núñez y la plaza de Galicia y de Concepción Arenal a Terra, volverán a estar operativos, en un principio, a partir de las dos de la tarde, mientras que se clausurará el segmento entre Rubalcava y Carme.

Así, la entrada al aparcamiento del Cantón de Molíns se realizará a través de la calle Rubalcava, mientras que la salida se ha establecido por Igrexa, que cambiará temporalmente de dirección hasta Concepción Arenal. El plazo estimado para acometer estas labores es de entre dos y tres semanas, pero al igual que el anterior dependerá de la situación meteorológica y cómo esta afecte al fraguado del hormigón.