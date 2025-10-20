El Camino Inglés superó este domingo el número de compostelas selladas en todo 2024

Un grupo de viajeras atravesando por la zona de Capitanía Emilio Cortizas

El Camino Inglés se consolida como una de las rutas xacobeas con mayor crecimiento y mejor valoración, tal y como ponen de manifiesto desde la Asociación de Concellos del Camino Inglés. A día de hoy, ya se entregaron más compostelas que en todo el año 2024. Así, este domingo 19 de octubre se alcanzó la cifra de 28.753 acreditaciones expedidas, cuando en el ejercicio pasado se registraron 28.065 sellos totales, según los datos recogidos por la referida entidad.

Asimismo, indican que la encuesta realizada entre abril y septiembre de 2025 a 830 peregrinos revela un dato destacable: por primera vez, los participantes extranjeros fueron más numerosos que los nacionales (55% frente a 45%). Este resultado no implica un cambio en las cifras totales de compostelas, en las que los caminantes españoles siguen siendo mayoría, pero sí refleja el creciente interés internacional por la ruta y “su capacidad de atracción en mercados exteriores”, indican.

La muestra en cuestión incluye peregrinos de hasta 48 nacionalidades distintas, con especial aumento de los procedentes de Estados Unidos y Portugal, que prácticamente duplican los registros de 2023. También se suman viajeros de los cinco continentes, con orígenes tan diversos como Singapur, India, Filipinas, Australia o Madagascar, entre otros.

Además, desde la asociación constatan que el grado de satisfacción con el Camino Inglés se mantiene en niveles muy altos, con una puntuación media de 4,44 sobre 5. Más de la mitad de los encuestados (58%) otorgan la máxima valoración, destacando tanto la belleza de la ruta como la calidad de los servicios disponibles.

Asimismo, el estudio muestra un incremento en el gasto medio diario, que se sitúa alrededor de los 51 euros por persona. Además, el grupo que declara un desembolso mayor, entre 50 y 75 euros diarios, pasa del 17% al 25%, lo que indica un aumento del impacto económico. La entidad subraya que muchos peregrinos no contabilizaron el coste del alojamiento, por lo que el gasto real podría ser aún superior.

Ruta preferida por las mujeres

En el mismo informe también se constata que las mujeres que hacen la ruta son mayoría y que está aumentando la franja de edad media. Por primera vez, las peregrinas representan el 54% de todos los caminantes, “consolidando” la imagen del Camino Inglés como una “ruta segura e acolledora”, indican, especialmente recomendable para viajeras solas o que hacen la ruta en pequeños grupos.

En cuanto a la edad, predominan los caminantes entre 45 y 54 años, seguidos de los de 55 a 64, mientras que el grupo menor de 45 años reduce ligeramente su peso.

Por último, la mayoría de los participantes (49,7%) considera que no es necesario introducir mejoras. Y quienes proponen alguna, se centran en el incremento de servicios de hostelería en algunos tramos y la reducción de los recorridos por carretera, seguidas de la creación de áreas de descanso con bancos y fuentes (8,5%). También se recogen sugerencias puntuales para reforzar la seguridad vial o mejorar pasos peatonales, aunque la señalización es valorada como excelente por la mayoría.