Araceli Torres | “Pitágoras fue de los primeros que habló de la relación entre la música y las matemáticas”

Araceli Torres es matemática y, desde este año, presidenta de la Sociedad Filarmónica Ferrolana Emilio Cortizas

Quizás sorprenda que la actual presidenta de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, Araceli Torres, que ya había ocupado el cargo de vicepresidenta los dos años anteriores, sea matemática en lugar de haberse formado en alguna disciplina artística. Sin embargo, esta integrante de la junta directiva, que fue vicerrectora en el Campus de Ferrol, destaca que estos dos universos están mucho más relacionados de lo que cabría pensar en una primera impresión, a pesar de que, personalmente, no se considere una “teórica de la música”, ya que lo que le atrae de la misma es la “gran capacidad para emocionarnos y evocar sentimientos”.

Para hablar sobre esta dualidad, la presidenta referenció el mensaje transmitido por el musicólogo Ramón Gener, conocido por conducir “Operando”, un espacio que Radio Nacional de España emite cada dos sábados. “Siempre dice que el lenguaje de la música se entiende a través del cerebro”, una idea en la que confluyen tanto las emociones como las matemáticas. De hecho, este profesional fue uno de los protagonistas de la temporada 2023-2024, que fue invitado por la Sociedad Filarmónica para impartir una “charla con audición que es muy interesante y la verdad que ese día también hubo un lleno absoluto”, valora.

Ya en sus propias palabras, Torres se remonta a la época en la que se cimentó su especialidad para concretar que “el famoso Pitágoras, conocido por su Teorema, ya fue de los primeros que habló de la relación entre la música y las matemáticas: estamos hablando del siglo VI antes de Cristo”, resalta. Así pues, el filósofo establecía una conexión de esta disciplina artística con los números y las proporciones, de la misma manera que “otro ilustrísimo científico como es Kepler, un astrónomo del siglo XVI, también hablaba de la música generada por el movimiento de los astros, es decir, que la música está en todas partes”, concluye.

Aunque la naturaleza de esta unión entre ciencia y arte pueda resultar un misterio, es sabido “que la música activa el cerebro”, por lo que, recordando su uso en terapia, Araceli Torres recomienda su escucha a toda generación y perfil.