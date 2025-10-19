Proyfe redactará el proyecto de aparcamiento en el barrio ferrolano de A Graña

Los vecinos de A Graña llevaron a cabo protestas en varias ocasiones por la falta de estacionamientos AEC

La empresa Proyfe ha resultado adjudicataria de la redacción del proyecto constructivo para la habilitación de una parcela en el barrio de A Graña como aparcamiento, ante la escasez de estos servicios que presenta este barrio y las continuas quejas de los residentes al respecto.

Se trata del documento del proyecto de adecuación de un solar estableciendo un total de 60 plazas para vehículos, en el marco del convenio de colaboración entere la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello de Ferrol para la financiación del proyecto de rehabilitación urbana de la ciudad.

El Concello había solicitado para el contrato menor de planeamiento y gestión tres ofertas que presentaron las firmas Proyfe SL, Javier Montero Parapar Arquitectos, resultando la oferta económica más ventajosa la primera de ellas –14.600 euros–.

La actuación se enmarca en el convenio entre Xunta y Concello anunciado por el presidente del Gobierno galego el pasado mes de marzo en Ferrol y que abarca los distintos barrios de la ciudad.

En el caso de A Graña, se intenta paliar la carencia de estacionamientos que se viene denunciando desde hace años por parte de los vecinos de la zona, que con un parque de vehículos superior al medio millar, señalaron en numerosas ocasiones la inexistencia de aparcamientos también para las personas que visitan este barrio.