La Xunta destinará 32,6 millones a la vivienda pública en Ferrol y Narón

Dos unidades vecinales en el polígono residencial de O Bertón ya están en plena ejecución Emilio Cortizas

La Xunta de Galicia destinará el próximo 2026 una partida de 32,6 millones de euros de los presupuestos autonómicos para la construcción de vivienda pública en los términos municipales de Ferrol y Narón. Tras la aprobación el pasado viernes del proyecto para las cuentas del próximo ejercicio, los diferentes representantes del gobierno gallego han ido desgranando los múltiples proyectos que se acometerán durante este período, siendo la delegada territorial, Martina Aneiros, la encargada de poner en valor la apuesta del ejecutivo de Alfonso Rueda en materia de hogares protegidos en el entorno de Ferrolterra.

Así, la portavoz apuntó que la mencionada cuantía supone un incremento del 76% respecto a los presupuestos del presente año, lo que, a su juicio, “reafirma o compromiso do goberno galego co impulso á vivenda adquirido ao comezo da lexislatura”, fijando para el ciclo el desarrollo de inmuebles hasta incrementar el parque público hasta los 8.000 domicilios.

Doble apuesta

En el caso de la ciudad naval, la apuesta es doble, dado que las iniciativas en marcha incluyen tanto la construcción de nuevos edificios como la rehabilitación de otros en el casco histórico.

De este modo, la Xunta destinará en el próximo 2026 un total de 28,1 millones de euros para el desarrollo de inmuebles en el polígono residencial de O Bertón. A este respecto, Aneiros Barros recordó que, a día de hoy, existen múltiples proyectos en marcha –en diferentes fases de desarrollo– para la construcción de 363 hogares, de los cuales dos ya están en plena ejecución –dos edificios con 24 domicilios cada uno–. Asimismo, la delegada territorial incidió en que una de las características de estas intervenciones es que el 40% de estas viviendas se destinarán a personas menores de 36 años, en respuesta al compromiso autonómico de facilitar la compra o alquiler de su primer hogar a los más jóvenes.

En el ámbito de la rehabilitación, la partida presupuestaria para el plan Rexurbe en Ferrol ascenderá a 2,9 millones de euros. Respecto a este programa, Martina Aneiros destacó que, con el mismo, se busca no solo reformar viviendas en estado de abandono para dedicarlas a alquiler asequible, sino también incentivar la regeneración urbanística de los cascos históricos de los municipios en los que está en funcionamiento la iniciativa, como es el caso de Ferrol Vello y A Magdalena en la ciudad naval. Con esta dotación, de esta forma, se podrá dar continuidad a las actuaciones en marcha en la urbe, también en diferentes fases de ejecución o tramitación, que permitirán, en última instancia, contar con medio centenar de viviendas de promoción pública –lo cual supone una inversión de un total de 1,5 millones solo para la adquisición de los edificios para arreglar–.

Intervención naronesa

En relación al municipio de Narón, las cuentas autonómicas de 2026 reservan una partida de 1,6 millones de euros para las primeras actuaciones del proyecto constructivo de un edificio con 91 hogares en la avenida 3 de Abril. Como se recordará, esta iniciativa fue anunciada a inicios del pasado mes de septiembre, durante la firma de un convenio entre el Concello y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, mediante el cual el primero cedía al gobierno gallego dos parcelas que pertenecen al Consistorio y que, en su conjunto, suman más de 4.000 metros cuadrados.

En este sentido, la actuación al completo supondrá una inversión de 17,1 millones de euros, de los cuales 810.424 se han destinado a la licitación de la redacción del proyecto y a los servicios de dirección de obra. A esta propuesta en marcha, recordó Aneiros, se suma la transformación de un total de 14 bajos comerciales en viviendas que ya se está acometiendo en el municipio de Narón.

Valoración

Aprovechando la coyuntura, la delegada territorial realizó una valoración de los presupuestos autonómicos en su totalidad, afirmando que los mismos han sido diseñados “para dar resposta ás necesidades de todos os galegos” e incidiendo en el “esforzo inversor” que reflejan.

Asimismo, Martina Aneiros recordó que por primera vez en la historia de la Xunta las cuentas han superado “a barreira” de los 14.000 millones de euros, haciendo hincapié en los 300 millones adicionales que se destinarán en 2026 a diferentes políticas sociales.