La cofradía de Ferrol extraerá reló para aliviar la presión sobre la almeja

El patrón mayor de la Cofradía de Ferrol muestra ejemplares del bivalvo Cedida

La Cofradía de Pescadores de Ferrol participará en un proyecto que impulsa la Consellería do Mar que busca reducir la presencia de reló, un molusco bivalvo que tiende a acumular cantidades excesivas de metales pesados, principalmente plomo, y que en la ría de Ferrol no se extrae con fines comerciales desde hace casi dos décadas, en 2006.

La campaña, a la que, explica el patrón mayor del pósito ferrolano, Gustavo Chacartegui, se han adherido diferentes pósitos de toda Galicia, comenzará en breve, aunque todavía no se ha podido determinan con exactitud en qué día.

“La idea es eliminar el reló no comercial, ya que es un problema que se da en varias zonas, donde llega a concentrarse en grandes cantidades”. “En nuestra ría –asegura Chacartegui– esa situación se produce, por ejemplo, en la zona de entre castillos”.

El reló no es una especie proscrita, ni mucho menos. En la ría no se extrae por su escaso interés comercial –en el resto de Galicia, la cotización oscila entre los dos y, en el mejor de los casos, los cuatro euros, pero no es lo normal–. Con todo, la posibilidad de ponerlo en el mercado está muy condicionada a su tamaño. La talla comercial oscila entre los 30 y los 35 milímetros, aunque su entrada en los circuitos rutinarios de venta depende también de que supere los controles que realiza el Instituto Tecnlóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– sobre materiales pesados.

Tamaño comercial

El gran problema se produce cuando supera ese tamaño, por encima de los 3,5 centímetros. “De ahí para arriba”, apunta el patrón mayor de la cofradía ferrolana, “se descarta porque está comprobado que retiene mucho plomo. Y es en esa franja en la que vamos a actuar”.

Pero, más que su tamaño o la carga de plomo que pueda tener –al fin y al cabo, en Ferrol no tiene interés comercial–, la intención de esta iniciativa es liberar espacio y aligerar la presión que el reló puede ejercer sobre la almeja, por ejemplo. “Le come el espacio”, comenta Chacartegui, que considera esta medida muy interesante porque “todo lo que sea mejorar y cuidar los bancos y nuestro puesto de trabajo es interesante para nosotros. Por eso nos apuntamos”.

Según explica, la Xunta instalará unos contenedores en las lonjas de cada pósito participante para que se deposite en ellos el reló a eliminar. Una de las ventajas es que se va a pagar por extraer este bivalvo –aunque a un precio que rondará los 0,80 euros el kilo–, aunque la cofradía de la ciudad naval va a pedir que se amplía el cupo a 50 kilos “para que así los mariscadores puedan al menos hacer 40 euros en cada jornada”.

La última vez que se extrajo reló para uso comercial fue en 2006. Entonces se recolectaron casi 12 toneladas, a un precio medio de 0,96 céntimos el kilo. Desde entonces, nada.