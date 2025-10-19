El PSOE llevará al Parlamento de Galicia el deterioro del Marcide

El anterior incidente en las instalaciones hospitalarias se registró en agosto Daniel Alexandre

El grupo parlamentario del PSdeG-PSOE llevará a la cámara autonómica la situación de deterioro en la que se encuentran las zonas más antiguas del hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Según detalló esta tarde la formación, tras registrarse un nuevo desprendimiento de un falso techo en las instalaciones sanitarias –el anterior, en el que resultó herido un paciente, aconteció el pasado 3 de agosto, siendo achacado a un debilitamiento de la estructura por las altas temperaturas–, los socialistas han registrado una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta que tome “medidas inmediatas que garantan a seguridade”. En este sentido, desde la agrupación se calificó de “inaceptable” que el gobierno autonómico no haya dado “unha resposta rápida e eficaz”, criticando al mismo tiempo “a falta de investimentos e mantemento” en el centro hospitalario.

De este modo, los socialistas exigen al ejecutivo gallego que acometa una inspección técnica integral del Arquitecto Marcide, que remita al Parlamento un informe detallado del incidente y que “execute sen máis demora o proxecto de ampliación e mellora do hospital”. Por último, el grupo aseguró que lo que sucede en las instalaciones de la ciudad naval “é un reflexo do abandono da sanidade pública por parte do PP”.