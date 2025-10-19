El Concello saca pecho con la futura decoración navideña, que empezará a colocarse este mes

Operarios de Electromiño instalando las “guías” en la carretera de Castilla J.G.

En medio de un otoño que no termina de arrancar, el Concello de Ferrol ya tiene la vista puesta en las celebraciones navideñas. Esta misma semana, la empresa Creaciones Luminosas-Electromiño comenzó a colocar las “guías” sobre las que se asentarán las arcadas y otros elementos luminosos –que en un principio se empezarán a instalar a finales del presente mes o, como muy tarde, a inicios de noviembre– que orlarán el municipio durante estas fechas.

“Fue la única empresa que se presentó y ahí tuvimos suerte, porque el riesgo que tienen estos contratos es que si solo hay una oferta y hay un problema de documentación al final pueden quedar desiertos y tendríamos que empezar otra vez”, explicó recientemente el concejal de Obras e Servizos, José Tomé. En este sentido, el edil ferrolano incidió en que el Concello ha querido redoblar su apuesta este año con la decoración, llegando a zonas del territorio que en ejercicios anteriores apenas tenían iluminación, además de añadir elementos en otras que “quedaban un poco desiertas”.

A modo de ejemplo, Tomé López señala algunos segmentos de la carretera de Castilla –como el tramo entre la intersección con la calle Pontevedra hasta O Inferniño, que por la distancia entre las aceras no se pueden instalar arcadas– o la carretera de Catabois entre las rotondas del CHUF y la AG-64. “Hay un refuerzo en las zonas en las que prácticamente no había nada”, insiste el concejal, incidiendo en el incremento en más de 100.000 euros en la partida destinada a estas decoraciones –que también incluyen las del próximo año y las de Carnaval de 2026 y 2027, además de su instalación–.

Un antes y un después

Así, el responsable del departamento de Obras e Servizos no quiso desvelar ninguna sorpresa antes de tiempo, pero se mostró especialmente orgulloso de lo que el Concello tiene preparado para la plaza de Amboage, afirmando que marcará “un antes y un después” y que será “espectacular”. No obstante, al tratarse de unas labores que incumben a varias Concejalías, José Tomé admite que desconoce qué se va a hacer en otros espacios de la ciudad, como en la plaza de Armas, donde en 2024 se instaló un mercado de artesanía que gozó de gran aceptación.

A este respecto, apunta a que en el Cantón, concretamente en la pajarera, se repetirá la propuesta del año pasado, aunque con alguna novedad que la hará aún más atractiva. “Me comentan que también va a ser espectacular, pero yo no puedo avanzar más”, bromea.

Respecto a los diseños en sí, el concejal explica que ya se eligieron después de que el encargo pasase por contratación, pero que, en cualquier caso, se trata de un pliego abierto, en tanto a que “el Concello puede manejar hasta un 25% de las guirnaldas” de cara a reforzar unas u otras zonas, además de ser más “completo” que el anterior. Como ejemplo, el representante apunta que el año pasado, el ya tradicional árbol luminoso se tuvo que tramitar como un contrato menor, mientras que en el presente ya ha sido incorporado al principal.