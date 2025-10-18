Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los presupuestos de la Xunta destinan casi tres millones de euros a la Cidade do Deporte

El conselleiro de Presidencia visitó las instalaciones de FIMO en Ferrol

Redacción
18/10/2025 14:35
El conselleiro con el alcalde y la edila de Urbanismo
El conselleiro con el alcalde y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol 
Cedida

Tras la luz verde del Consello de la Xunta del pasado viernes al proyecto de Lei de los Orzamentos da Comunidade Autónoma para 2026, los conselleiros han ido desgranando este fin de semana en distintas visitas por localidades gallegas algunos de sus proyectos “estrella”. En el caso de Ferrol, ha sido el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes –que fue en su día concejal en el Concello de Ferrol–, Diego Calvo, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en la ciudad naval, Martina Aneiros, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, el encargado de confirmar la apuesta del organismo autonómico por las instalaciones deportivas de la urbe, con una inversión en las cuentas del próximo ejercicio 2026 de 2,9 millones de euros, que irán destinados al anunciado proyecto de la Cidade do Deporte.

Se trata así de garantizar el avance de las obras previstas en el marco del convenio firmado en 2024 entre el Gobierno gallego y el Ayuntamiento para esta iniciativa, presupuestada en 18 millones de euros cofinanciados por ambas administraciones a partes iguales.

Según señaló el conselleiro, el objetivo es mejorar y poner en valor las infraestructuras deportivas ferrolanas, así como fomentar el deporte entre la población del ayuntamiento y de su entorno, facilitando su práctica en todos los niveles.

La iniciativa se enmarca en el apoyo de la Xunta a las instalaciones deportivas municipales, que está impulsando tanto a través de convenios de colaboración como a través de las líneas específicas de apoyo a los ayuntamientos.

Así, de las instalaciones previstas en el proyecto Ferrol Ciudad del Deporte está ya licitada y con previsión de comenzar a ejecutarse este año o a comienzos del que viene la reforma del recinto ferial FIMO.

Un total de nueve empresas optan a la dirección de obra de la Ciudad del Deporte en FIMO

Más información

Están también licitadas las obras en el estadio de A Malata y la rehabilitación de la ciudad náutica de A Cabana, con la adecuación de los edificios y la instalación de dos embarcaderos, junto con la reparación del pavimento de su pista polideportiva.

Además, recordaron en su visita a las instalaciones de FIMO en A Malata, se van a reformar otras infraestructuras en el entorno urbano del ayuntamiento para adecuarlas a las nuevas necesidades y a la normativa. Entre estas, Diego Calvo hizo hincapié en el campo de fútbol de Caranza y del complejo deportivo de A Gándara, cuyas obras ya están adjudicadas y con la previsión de comenzar próximamente

Te puede interesar

El Baxi Ferrol, Odeón se unen con la AECC en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

El Baxi Ferrol quiere pintar de rosa A Malata para apoyar la lucha contra el cáncer de mama
Iago Couce
Las ferrolanas, durante el duelo de Copa ante el Castro

Sin confianzas verdes en Esteiro para recibir al Zamora
Redacción
Los de Parga quieren prolongar su buen inicio liguero

Las buenas sensaciones del Intasa en Cabezón de la Sal para seguir en el liderato
Miriam Tembrás
Foto de familia de alguno de los voluntarios que conforman el cuerpo

Voluntarios de Protección Civil, grandes desconocidos pero siempre presentes
Eva Mazás Arnoso