Los presupuestos de la Xunta destinan casi tres millones de euros a la Cidade do Deporte

Tras la luz verde del Consello de la Xunta del pasado viernes al proyecto de Lei de los Orzamentos da Comunidade Autónoma para 2026, los conselleiros han ido desgranando este fin de semana en distintas visitas por localidades gallegas algunos de sus proyectos “estrella”. En el caso de Ferrol, ha sido el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes –que fue en su día concejal en el Concello de Ferrol–, Diego Calvo, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en la ciudad naval, Martina Aneiros, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, el encargado de confirmar la apuesta del organismo autonómico por las instalaciones deportivas de la urbe, con una inversión en las cuentas del próximo ejercicio 2026 de 2,9 millones de euros, que irán destinados al anunciado proyecto de la Cidade do Deporte.

Se trata así de garantizar el avance de las obras previstas en el marco del convenio firmado en 2024 entre el Gobierno gallego y el Ayuntamiento para esta iniciativa, presupuestada en 18 millones de euros cofinanciados por ambas administraciones a partes iguales.

Según señaló el conselleiro, el objetivo es mejorar y poner en valor las infraestructuras deportivas ferrolanas, así como fomentar el deporte entre la población del ayuntamiento y de su entorno, facilitando su práctica en todos los niveles.

La iniciativa se enmarca en el apoyo de la Xunta a las instalaciones deportivas municipales, que está impulsando tanto a través de convenios de colaboración como a través de las líneas específicas de apoyo a los ayuntamientos.

Así, de las instalaciones previstas en el proyecto Ferrol Ciudad del Deporte está ya licitada y con previsión de comenzar a ejecutarse este año o a comienzos del que viene la reforma del recinto ferial FIMO.

Están también licitadas las obras en el estadio de A Malata y la rehabilitación de la ciudad náutica de A Cabana, con la adecuación de los edificios y la instalación de dos embarcaderos, junto con la reparación del pavimento de su pista polideportiva.

Además, recordaron en su visita a las instalaciones de FIMO en A Malata, se van a reformar otras infraestructuras en el entorno urbano del ayuntamiento para adecuarlas a las nuevas necesidades y a la normativa. Entre estas, Diego Calvo hizo hincapié en el campo de fútbol de Caranza y del complejo deportivo de A Gándara, cuyas obras ya están adjudicadas y con la previsión de comenzar próximamente