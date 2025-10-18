La mejor magia mundial se subió al escenario con “Galicia Ilusiona”

Uno de los artistas participantes en la gala Emilio Cortizas

Dos pases dejaron al público con ganas de más en el primer día de puesta en escena de “Galicia Ilusiona”, un espectáculo que consiguió sorprender a niños y mayores, pues va mucho más allá de los trucos, el escapismo o los juegos de manos que se pueden esperar del ya de por sí atractivo mundo de la magia.

No en vano, las entradas comenzaron a esfumarse pese a contar en la ciudad naval con hasta cinco pases, tres de ellos previstos todavía para la jornada dominical.

Con el Mago Murphy como maestro de ceremonias y guiando al público en este fantástico viaje, la propuesta renovada que llegó a Ferrol de la mano de los directores del proyecto, Dani Polo y Pedro Bugarín, contó con lo mejor del ilusionismo mundial, como demuestran los múltiples premios que acumulan todos los participantes en esta edición.

Como muestra de que la magia no tienen fronteras se subió al escenario procedente de Corea del Sur, Seime. Una cuidada puesta en escena con efectos de alto impacto permitió, sin moverse del asiento, un viaje por el mundo del ilusionismo asiático .

Como contrapunto, el mucho más cercano Nacho Samena, representante de Galicia pero cuyo trabajo trasciende fronteras, al haber sido elegido campeón nacional de magia. Sobre el escenario del Jofre no dudó en mostrar al público el número que lo ha llevado a ser reconocido mundialmente, y que mezcla música y destreza manual. El asombro volvió a hacer acto de presencia como en cada una de las representaciones de este ilusionista.

Desde Francia llegó la magia de David Burlet y también sus malabares, con un ritmo trepidante y frenético, al que se suma su faceta humorística. Todos estos ingredientes hacen que esté considerado como el número uno mundial en su disciplina.

Los catalanes de la compañía Mag Edgard mostraron otra cara de este tipo de espectáculos, con ocho artistas sobre el escenario, generando un universo de película, con una impresionante escenografía, desapariciones, levitaciones y todo aquello que conforma el inexplicable mundo de la magia.

Tras el éxito de las sesiones de ayer, hoy habrá ya un pase matinal, a las 12.30 horas, a los que seguirán, ya por la tarde, los previstos para las 18.00 y 20.30. Aunque se espera una masiva asistencia, la web de Ataquilla permite adquirir todavía algunas entradas para el evento, que está teniendo un gran éxito en todas las ciudades gallegas por las que pasa. Se espera que a finales de año, en las cuatro ediciones del espectáculo, se hayan conseguido los 100.000 espectadores.