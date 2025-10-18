Jornada reivindicativa en el tren de Ferrol a Narón para visibilizar la falta de servicios

Un momento de la iniciativa reivindicativa celebrada esta mañana por la entidad Emilio Cortizas

El Foro Cidadán polo Ferrocarril celebró Hoy el primero de sus viajes reivindicativos para visibilizar la problemática de la falta de servicios en la ciudad naval. Tal y como explicaron sus organizadores, fue un acto de protesta que, además, contó con una faceta festiva, dado que tuvo el apoyo de múltiples agrupaciones musicales con el objetivo de dar mayor entidad al evento.

“A viaxe foi moi ben, a fixemos medio cento de persoas e poderían ter ido máis, pero había preocupación de que non hou­bera plazas suficientes, porque normalmente só vai un vagón”, explicó Fernando Ramos, uno de los miembros de la plataforma. En este sentido, Ramos expresó su satisfacción por la alta participación en el acto realizado antes del viaje, al que acudieron sobre un centenar de vecinos, incluidos varios alcaldes y concejales de la comarca –como los regidores de Narón, Fene, San Sadurniño y Moeche, Marián Ferreiro, Secundino García, Sandra Permuy y Beatriz Bascoy, respectivamente–.

Así, la cita comenzó a las diez de la mañana frente a la estación ferrolana con la lectura de un manifiesto por parte de Esperanza Piñeiro, historiadora y una de las fundadoras del Foro. Tras esto llegó el turno de las formaciones musicales, participando miembros de la coral Añoranzas, los cantautores Marcos Mella y Manolo Bacalhau y sendas secciones de gaitas y tamboril del Real Coro Toxos e Froles y Agarimos de Catabois –Ramos señala que más agrupaciones se presentaron voluntarias, pero no había tiempo suficiente para que actuasen todas–. De este modo, tras tomar el tren de las 10.45, la comitiva llegó a su destino, el apeadero naronés de Pedroso, a las 11.07, donde debieron “buscar a forma de regreso por medios particulares”, puesto que el tren de vuelta no pasaba hasta más de tres horas después y tampoco hay servicio de autobús –otro de los problemas que el colectivo buscaba visibilizar–.

Respecto a las próximas iniciativas de la plataforma, el representante avanzó que mañana lunes se celebrará un pleno monográfico de la Mancomunidade para abordar esta cuestión y que en un futuro se llevará al Parlamento su declaración institucional.