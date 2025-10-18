As San Lucas vuelve a servir de referencia para la hermandad de Ferrol y Mondoñedo

Las dos corporaciones se reencuentran cada año en esta cita Cedida

Una de las ferias de ganado más reconocidas de la comunidad gallega sirve cada año de punto de encuentro de las corporaciones ferrolana y mindoniense, no en vano ambos Concellos están hermanados desde hace dos décadas,

Cumpliendo con la tradición, representantes de la ciudad naval, con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, a la cabeza, se desplazaron a Mondoñedo para participar en el tradicional acto de renovación de lazos de hermandad, además de visitar las actividades de la feria.

En As San Lucas, el alcalde manifestó su satisfacción por celebrar un año más “esta estreita relación que comezou hai máis de dúas décadas entre cidades con moitos paralelismos que nos unen como a historia, testemuño do carácter loitador de ambas vilas”.

Representaciones monumentales de ambas urbes fueron resaltadas por Rey Varela, que indicó que ambos concellos poseen “un carácter representado na vosa catedral e no noso castelo de San Felipe, símbolos identitarios que nos sitúan no mapa e que nos fan lembrar o pasado para poder seguir camiñando xuntos cara ao futuro”.

El vínculo religioso que supone la Diócesis Mondoñedo-Ferrol se puso también de manifiesto en las palabras del regidor, y refrendado, además, por la presencia del obispo, Fernando García Cadiñanos, que atiende al territorio conformado entre ambos concellos.

Como no podía ser de otro modo, el alcalde ferrolano hizo hincapié un año más en las comunicaciones, abordando la necesidad de que exista un transporte fluido de viajeros para poder intensificar este hermanamiento y recordó la necesidad de que la ciudad naval se sitúe en el mapa del Corredor Atlántico tanto de mercancías como de viajeros lo que contribuiría “á creación de oportunidades laborais e á diversificación da economía”.

El regidor ferrolano despidió el acto deseando una exitosa feria a los mindonienses e invitándolos, asimismo, a disfrutar ya en la ciudad naval de la festividad de Las Pepitas, como ya es tradición.