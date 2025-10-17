“Sementando o futuro” pretende dotar de herramientas para una aproximación al mundo laboral

La iniciativa está dirigida a alumnos de los últimos cursos del Campus pero abierta al público en general AEC

El Campus Industrial de Ferrol, con el apoyo del Concello, pondrá en marcha a partir de la próxima semana unas jornadas que bajo el lema “Sementando o futuro. Obradoiros de emprego e emprendemento” pretenden ayudar al estudiantado a adquirir las herramientas prácticas y abordar experiencias personales y profesionales que ayuden a los alumnos de los últimos cursos de grado y máster a aproximarse al mundo laboral.

La actividad es resultado de un convenio de colaboración entre las tres universidades públicas gallegas y la Consellería de Emprego.

Las sesiones comenzarán el próximo jueves 23 de octubre, en horario de tarde, y se desarrollarán en la facultad de Humanidades, de la mano del experto en metodología Lego Serious Play y dinamizador de equipos y transformación digital en Implicatum, Pablo López. La segunda de las propuestas corre a cargo de Sergio Farré, ingeniero y mentor de carrera y empresario, que el viernes 24 centrará su formación en la construcción de una marca personal coherente y un currículo y una presentación certera.

Ya la semana siguiente, en este caso en el salón de actos Concepción Arenal del Campus, tendrá lugar la clase magistral del CEO fundador de Produtividade Feroz, Miguel Navarro –el jueves 30, a las 18.30 horas– y de una exposición de cinco personas emprendedoras de éxito de diferentes sectores –6 de noviembre, en horario de 16.30 a 19.30 horas en la facultad de Humanidades–.

Las jornadas están abiertas al público universitario y a todo aquel que desee acudir. Son actividades gratuitas pero requieren de inscripción previa. Para obtener más información, las personas interesadas pueden contactar en el número 881 013 674 o en el correo electrónico transferencia.campus.industrial@idc.gal