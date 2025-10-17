Profesionales del Área Sanitaria reciben charlas informativas sobre la importancia de las vacunas en los pacientes

Una de las videoconferencias del departamento de Medicina Preventiva ASF

El facultativo del Servicio de Medicina Preventiva del CHUF, Iván García Fraile, actualizaba estos días con los profesionales sanitarios del Área Sanitaria de Ferrol todo el relacionado con la vacunación.

Lo hacía en dos sesiones tanto para personal del complejo, en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide la semana pasada; como, por iniciativa de la Dirección de Atención Primaria, para todo el personal sanitario de los centros de salud de la zona, en las últimas horas, a través de videoconferencia.

Según explicó el profesional “a idea da charla é comprometer de forma multidisciplinar a todos os profesionais da saúde do paciente na necesidade de vacinación, especialmente naqueles con inmunosupresión ou outros factores de risco que poden ter predisposición a enfermidades inmunoprevenibles”. En esta línea, García Fraile solicitaba la colaboración y el trabajo conjunto de todos para “favorecer a vacinación de pacientes que poida que nunca fosen vacinados e daqueles que inician unha enfermidade e débeselles valorar o momento óptimo para a vacinación”; en definitiva, para “aumentar a adherencia”, subrayó.

Este experto fue pormenorizando las vacunas en los grupos de riesgo, en el adulto en general y recordó cuestiones básicas de la campaña de vacunación de gripe y Covid en marcha. También respondió a las cuestiones más habituales sobre tiempos de vacunación y combinación de las mismas, poniéndose a disposición de los profesionales para cualquier cuestión más específica que les pudiera surgir.

García también hizo especial hincapié en dar a conocer la importancia de proteger a cada colectivo atendiendo las patologías que puedan presentar como pacientes con tratamiento inmunosupresor, infecciones por VIH, enfermedad renal crónica o cáncer, entre otros. También recordó a los profesionales sanitarios, “xa que tedes o contacto directo coa poboación” que insistan en que las personas a partir de los 65 años vacunen del pneumococo o el Herpes Zóster, con sus dos dosis por separado en dos meses, y que deben ponerla al cumplir los 65 años para los nacidos en 1958 y al cumplir los 80, a partir de los nacidos en 1943. En los encuentros también informó sobre novedades de la campaña de la gripe y covid.

Por último, comentó también las principales novedades de la campaña de vacunación gripe y Covid de este año, “en un momento de intensidad media, y tras un verano tranquilo, y en el que toca proteger a los más vulnerables”.

Subrayó la novedad en Galicia de la vacunación antigripal de alta carga tras los buenos resultados del estudio GalFlu. Este estudio reflejó una bajada del 31,8% de las hospitalizaciones en las personas vacunadas con esa vacuna. Por eso, Galicia este año la incorpora a las personas de más de 70 años, y no solo a los mayores de 80.

En lo referente a los más pequeños, también mencionó el pilotaje en los centros educativos para la vacunación infantil frente a la gripe, que se realizó esta semana en el Área Sanitaria de Ferrol; de la campaña especifica del Virus Respiratorio Sinticial (VRS); y de la ampliación de 24 meses a 11 años la edad de vacunación de los más pequeños en los centros de salud correspondientes.

En definitiva, durante las últimas jornadas este profesional pidió la colaboración de sus compañeros y compañeras para trabajar juntos en “captar las personas que más se pueden beneficiar de la vacunación”, de la protección de su salud, como “incluir la vacunación en el proceso asistencial de pacientes con inmunosupresión o situaciones de riesgo; recomendar las vacunaciones sistemáticas por edades, y que cuenten con el Servicio de Medicina Preventiva para lo cual consideren oportuno”.

El facultativo del servicio de Medicina Preventiva recordó al término de sus intervencines que “las vacunas salvan vidas”.