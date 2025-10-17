Minerales, fósiles y joyería de todo el mundo, en una exposición en Los Rosales, en A Coruña

Los minerales fluorescentes forman parte de la exposición Freepik

La primera “Feria de Minerales de A Coruña” abre este viernes sus puertas al público en el centro comercial Los Rosales con una amplia programación que se prolongará hasta el domingo.

Desde minerales de lo más curiosos hasta joyería procedente de diferentes países podrá ser descubierta en este evento, que cuenta, además, con charlas interactivas que introducirán a quienes deseen participar en el mundo de los dinosaurios.

Cerca de 15 expositores especializados en el sector provenientes de España y Portugal mostrarán durante estos tres días una amplia variedad de minerales peninsulares, azabache de Georgia, minerales de Marruecos, Namibia, geodas, selenita, fósiles, cuarzos, amatistas, malaquita, fluoritas, de todos los tamaños y calidades hasta mostrar también circones, el mineral más antiguo de la tierra o ejemplos de minerales fluorescentes.

Entre el material que forma parte de esta completa feria se hallan desde piezas de colección para principiantes hasta grandes ejemplares para expertos.

Pero no solo se trata de dar a conocer o profundizar en el ámbito de los minerales, sino que la feria que recala en Los Rosales mostrará también al público elementos de decoración, lámparas de sal y de selenita, joyería artesanal y muchos más elementos que serán del gusto de los coleccionistas y aficionados de este sector

La exposición será inaugurada por el coordinador de la feria, Alejandro Rodríguez, y el director del centro comercial Los Rosales, Juan Carlos Losada, acompañados de los expositores e invitados.

Para completar las jornadas y la exposición, durante los tres días del evento, el paleontólogo zaragozano Juan Carlos Escudero impartirá una charla interactiva familiar, dirigida a todos los públicos, sobre la vida y extinción de los grandes dinosaurios, con proyecciones y música para una experiencia envolvente.

El único requisito para tomar parte en estas ponencias será la inscripción previa en la misma feria, totalmente gratuita para el público asistente.

La Feria de Minerales de A Coruña se inaugura esta misma mañana, a las 10.00 horas, con el acto de bienvenida, para, ya por la tarde, dejar paso a la primera de las charlas, a las 17.30, la misma hora a la que se celebrarán tanto el sábado como el domingo.

La feria abre sus puertas en las tres jornadas a las 10.00 hora y se mantendrá a disposición de los visitantes hasta las nueve de la noche, cuando se cerrarán los puestos.