La firma Oreco Balgón hará la reforma de Capitanía General para acoger el cuartel de la Fupro

La empresa viguesa Oreco Balgón será la encargada de ejecutar una de las obras de mayor envergadura de cuantas acomete la Armada en Ferrol: la reforma de una parte del edificio de Capitanía General para adaptarla a una nueva función: ser sede de la Fuerza de Protección, hasta ahora en la estación naval de A Graña.

La oferta de la adjudicataria se impuso a otras diez que se presentaron al concurso. Finalmente, Intendencia invertirá 2,3 millones, impuestos incluidos, rebajando en casi 700.000 el importe estimado en los pliegos. Tendrá, según las condiciones que se establecen en el contrato, doce meses para entregar la obra una vez se firme el acta de replanteo, si bien nunca podrá extenderse más allá del 30 de noviembre de 2027.

La actuación no afectará a todo el conjunto, sino solo a un par de zonas claramente delimitadas; de hecho, la parte de la casa-palacio –la zona noble– que tiene usos de vivienda y representación de la Armada –también la que se puede visitar– queda excluida de este proyecto.

La intervención en este caso se centra en lo que se conoce como sede del Estado Mayor de la Defensa y el antiguo patio central. Entre ambas zonas hay un espacio que alberga instalaciones de mantenimiento y que en la actualidad presenta un deterioro significativo, según recoge el pliego. Este hueco también forma parte del objeto del proyecto.

La solución adoptada se inscribe en las coordenadas en las que se mueven otras actuaciones en inmuebles de valor histórico: en primer lugar, prescindir en la medida de lo posible de todos los añadidos de escaso valor que se han ido colocando a lo largo del tiempo, tratando de aproximarse de manera fiel al diseño original. Además, se aplica una concepción más moderna de la distribución interior, más diáfana y abierta y priorizando la accesibilidad y una “comunicación” interna más natural.

Las obras, que durarán alrededor de un año, tienen efectos colaterales; uno de ellos es el traslado temporal del Archivo Naval, para el que la Armada ya tiene una nueva ubicación. De hecho, el trámite está ya avanzado e incluso ya se conoce la empresa que lo asumirá, en este caso la ferrolana Desarrolla por algo más de 170.000 euros, impuestos incluidos.

La empresa tendrá que adecuar el antiguo taller del ramo de Mantenimiento en Herrerías, un espacio seleccionado por los condicionantes que tiene el proyecto, como es que fuese un inmueble con acceso al público y la proximidad con el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav y con el Museo Naval de la Armada juegan a favor. Pero, además, el taller se encuentra en un buen estado general, con un uso mínimo y, por lo tanto, sin afectaciones ni de tipo material ni al personal que desempeña allí sus funciones.

En este caso, los trabajos tendrán una duración de aproximadamente dos meses desde la firma del acta de replanteo. La obra se adjudicó el pasado viernes, día 10.