Gran participación en la tercera edición del Seminario de Dereito Laboral del ICAF

Momento de la intervención del alcalde durante la inauguración del evento formativo Cedida

El salón de actos de la sede del Ilustre Colexio de Avogados de Ferrol (ICAF) acogió esta mañana la primera de las dos jornadas que componen la tercera edición del Seminario de Dereito Laboral e Seguridade Social, una cita destinada a profesionales del sector en la que se abordaron temas de actualidad como la última reforma legislativa relativa a los despidos, la conciliación familiar o el absentismo laboral –incidiendo en la problemática de las bajas injustificadas–. El acto de inauguración, que tuvo lugar a las 09.30 horas, contó con la presencia del alcalde, José Manuel Rey, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, el vicedecano y la directora de la Escola de Práctica Xurídica del ICAF, Fernando Barro y Carolina López, y la responsable de Igualdade de la Universidade da Coruña (UDC), Asunción López.

Así, durante su intervención el regidor destacó la importancia de que los profesionales de este sector en general y de esta rama de la abogacía en particular estén “actualizados” debido a los constantes cambios en la normativa laboral, por lo que seminarios como el que se está celebrando resultan fundamentales. En este sentido, Rey Varela subrayó que el trabajo de los letrados es especialmente relevante en Ferrol, dado que es una ciudad “con una gran tradición laboralista”, incidiendo además en que “los avances en los derechos sociales” tienen “mucho que ver” con el trabajo de los juristas.

Por su parte, Martina Aneiros puso en valor la apuesta del colegio profesional por la formación, calificando el evento de “un espazo indispensable para reflexionar, compartir coñecemento e reforzar a seguridade xurídica que require o mercado de traballo”. De igual modo, la representante hizo hincapié en el “reto” del absentismo laboral injustificado, afirmando que era una cuestión “que esixe reflexión, coordinación e respostas compartidas” que permitan “identificar e desagregar” estas situaciones al tiempo que se garantizan los derechos de todos los trabajadores.