Emotiva gala para celebrar los 40 años de trayectoria de Asfedro

Sari Alabau recogiendo el regalo institucional de manos del regidor municipal José Manuel Rey Varela Emilio Cortizas

El teatro Jofre acogió ayer la celebración de la gala por el 40º aniversario de Asfedro, un evento que contó, entre otras autoridades, con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González; y el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey. No faltaron tampoco profesionales, voluntarios y familiares y usuarios vinculados a la entidad.

La gala, como se avanzó desde el Concello, sólo fue el acto central de toda la programación que Asfedro viene desarrollando a lo largo del año con motivo de esta efeméride.

Por su parte, Sari Alabau, la presidenta, fue la encargada de dar paso a un emotivo vídeo que recuerda las cuatro décadas de trayectoria de la organización y también a todos los que lucharon para que la jornada de hoy fuese una realidad. “Hoy es un día alegre, de fiesta, de festejar todos los logros y recordar todos los quebrantos y a quienes hicieron esto posible”, aseveró instantes antes del inicio de la gala en el Jofre.

En su intervención, el regidor se remontó también al año 1985, “cando pouco ou nada se sabía sobre os efectos das adiccións”. En aquel momento nacía Asfedro, como respuesta a la expansión de las drogas en el país. “A idea dunha asociación coma esta, nunha época na que as demandas sociais non sempre recibían a atención que merecían, era tan valente como necesaria”, valoró Rey Varela, quien elogió la figura de los impulsores de la entidad, entre los que se encuentran el fallecido Tito Pena y la propia Sari Alabau, quien preside la entidad desde el año 2018. “Cando miramos cara atrás, non podemos evitar sentir outra cousa que respecto e admiración por estes pioneiros que deron os primeiros pasos”, incidió el alcalde.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, agradeció también el trabajo desarrollado por quienes pusieron en marcha la asociación hace ya cuarenta años.

non se cumpren todos os días catro décadas de vida, de compromiso, de loita, de esperanza e, sobre todo, de vidas recuperadas Valentín González Formoso

Así, el presidente de la administración provincial recordó que “detrás de cada ano da historia de Asfedro hai centos de persoas que deron o paso máis difícil, o de pedir axuda, e profesionais e voluntarios que lles tenderon a man para rescatalos do inferno da droga e devolverlles o dereito máis básico que temos todos”.

Nuevos patrones de consumo

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño aprovechó el acto para reivindicar el “compromiso da Xunta na loita contra as adiccións” y recordó que la “Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención de condutas aditivas situará Galicia á vangarda”.

También ensalzó “o labor exemplar” de la Asociación Ferrolana de Drogodependencias, que prestó atención integral a más de 1.000 personas solo el año pasado, como destacaron desde su departamento. Además, Gómez Caamaño subrayó que “o reto das adiccións é complexo e evolutivo”, destacando la “capacidade de Asfedro para adaptarse en cada momento ás novas substancias aditivas e aos novos patróns de consumo”.