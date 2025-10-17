El tráfico portuario remonta en el tercer trimestre e iguala el año 2024
El movimiento de contenedores en la terminal de Yilport duplica el del mismo periodo del año pasado
Los buenos datos del tercer trimestre del año, con un incremento del 11,7% –en valores absolutos, 1,7 millones– en el volumen de mercancías cargadas y descargadas en los muelles que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, le permiten al organismo que preside Francisco Barea acercarse a los registros del ejercicio pasado, cuando el tráfico alcanzó las 5.180.000 toneladas. Al cierre del último mes de septiembre, la cifra total en lo que va de año era de 5.129.000.
En los meses de verano, el Puerto recortó la diferencia, como previó el ente a comienzos del año, cuando pronosticó unos datos finales –deberán confirmarse en el último cuarto del año– muy similares a los de 2024 y en medio de un contexto general, en el sistema portuario estatal, de ligera caída. El año de transición, como así lo definía Barea en noviembre del ejercicio anterior, dará paso a un nuevo escenario que comenzará a hacerse notar el año que viene.
Agosto y septiembre, apuntan fuentes de la Autoridad Portuaria, han sido especialmente relevantes en el proceso de recuperación, con incrementos del 38% y 18%, respectivamente.
Mercancía general
Por segmentos de carga, aunque no es el más importante en cifras absolutas, la gran subida la protagoniza la mercancía general y los contenedores. La primera crece un 45% en relación con el periodo de enero a septiembre de 2024, hasta rondar las 726.000 toneladas, por el medio millón del año anterior.
Por su parte, el tonelaje movido en las instalaciones de la terminal de contenedores de Yilport en el puerto exterior rebasan la barrera de las 216.000 Tm, un 118% más que las 99.000 del ejercicio pasado. En TEUS –unidad de medida estándar del recipiente– el aumento es del 101%, es decir, el doble: pasa de los 10.424 a 20.958, una evolución sobre la que el Puerto quiere ser cauteloso por tratarse de un tráfico “especialmente sensible a las fluctuaciones del mercado y al contexto geopolítico internacional”.
En los graneles hay cal y arena. La primera la aportan los líquidos, que se estabilizan y se aproximan a las 1.750.000 toneladas, apenas 61.000 menos que el ejercicio precedente. La segunda sigue siendo terreno de los sólidos, que continúan sufriendo las consecuencias de la desaparición definitiva del carbón. Así, aunque pierden un 7,4% –2,6 millones por 2,8–, en el tercer trimestre la diferencia se reduce.
Barea: "Se están sentando las bases del puerto del futuro"
El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao insiste en la importancia de “ser prudentes” a pesar de que los datos de movimiento de mercancías reflejan una tendencia al alza que, tras un inicio de año duro, podrá ahora acabarse en los mismos guarismos que 2024. “Ya advertimos de que era un año de transición en el que se están sentando las bases del puerto del futuro”, explicó ayer el máximo responsable del organismo, Francisco Barea, que añadió que en ese nuevo escenario que se abrirá y en el que se situará el Puerto de Ferrol el ferrocarril “va a suponer un punto de inflexión”. Así, aseguró que “poco a poco comenzaremos a ver el resultado de esta transformación”. En ese sentido, cabe recordar que, además de los avances en la conexión con Caneliñas, esta semana se aceleraron los trabajos de renovación del ramal.