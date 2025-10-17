El tiempo de playa de octubre vive sus últimas horas

Los chiringuitos con estampas más propias del verano Emilio Cortizas

Ferrolterra, como casi el resto de Galicia, disfruta de un extenso “veranillo de San Miguel”, un otoño puramente primaveral caracterizado por la ausencia de precipitaciones y unas temperaturas más propias de estaciones cálidas. Eso sí, esa situación tiene las horas contadas pues mañana mismo se espera la llegada de un frente que traerá lluvia el fin de semana.

Así, según los datos recogidos en la estación meteorológica del CIS para Meteogalicia, el mes arrancó con el termómetro superando los 27 grados, valor que se rebasó en otras cuatro ocasiones más en lo que va de octubre. En los últimos días el mercurio ha pasado de los 26 grados, propiciando nuevas estampas de lo más veraniegas en arenales y zonas de ocio y esparcimiento de toda la comarca.

Está siendo un año con pocas lluvias en general, si bien se han dado comportamientos un tanto divergentes. Así, en agosto nos hacíamos eco en estas páginas de un mes de récord, siendo uno de los más cálidos y menos lluviosos en la zona desde que hay registros. De hecho en la urbe se volvían a abrir los paraguas 23 días después, y solo durante unas horas, para volver a encadenar varias jornadas sin precipitaciones (no llovió nada entre el 27 de julio y el 20 de agosto).

Así, tras ese mes histórico llegó un septiembre más pasado por agua, propiciando un cierre de verano más húmedo de lo deseado, sobre todo en el ámbito del turismo, con temperaturas entre los 18 y los 25 grados y habiéndose contabilizando 18 días de chubascos, duplicando y casi triplicando los datos de los meses de junio, julio y agosto, cuando se registraron siete jornadas con lluvia en cada uno de estos meses.

Un año seco

Si bien no estamos al nivel de otras localidades gallegas, sobre todo las situadas más al sur, que ya empiezan a pensar en restricciones de agua, en lo que va 2025 se han registrado en la estación de A Cabana 118 jornadas con lluvia, lo que supone que no cayeron precipitaciones en 169 jornadas, de los 287 días que han pasado desde el uno de enero hasta el 15 de octubre.

En los meses más calurosos, desde junio y hasta la jornada de este miércoles se registraron chubascos en 40 días, muy por debajo de los registros de otros años.

Volviendo al presente mes y su comportamiento, en 15 días sólo se recogieron precipitaciones el 4 de octubre, pero unos insignificantes 9,2 litros por metro cuadrado, registros que nada tienen que ver con el año anterior, con precipitaciones que estuvieron muy presentes, con chubascos en 12 jornadas entre el uno y el 15 de octubre, lloviendo todos los días menos dos.

El cómputo general del presente ejercicio sigue muy por debajo de la media y estamos viviendo un año seco que podría acarrear restricciones a corto plazo de mantenerse este comportamiento climático, que parece va a cambiar en las próximas horas.