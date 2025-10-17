El PSOE homenajea a Pablo Iglesias en el 175 aniversario de su nacimiento

Foto de familia tras finalizar el acto de homenaje Daniel Alexandre

Sobre medio millar de personas participaron este mediodía en el acto de homenaje a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y la UGT, celebrado en el parque homónimo del barrio ferrolano de Esteiro. La cita, organizada por ambas formaciones, buscaba conmemorar tanto el 175 aniversario de su nacimiento en la ciudad naval como el centenario de su fallecimiento, y lo hacía de un modo especial: con el descubrimiento de una placa en su honor, réplica de la realizada por el artista Agustín López Mirás en 1927 y que fue retirada y fundida en en 1936 tras la sublevación franquista.

La jornada festiva, no obstante, comenzó de forma no oficial sobre las 10.30 horas con la visita del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, a la sede del sindicato de la calle del Carmen. Así, durante un encuentro con los afiliados, el mandatario animó a los presentes a continuar el trabajo de Iglesias Posse, criticando “las mentiras que están ahora mismo creando una parte política” y alertando de los peligros del avance de la ultraderecha. De igual modo, el representante dibujó un paralelismo entre la figura del fundador de la entidad y el pueblo migrante que llega a España “en patera”.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Daniel Alexandre

Ya al mediodía, junto al área infantil del parque Pablo Iglesias, tuvo lugar el acto en sí, que contó con la participación de importantes figuras de la formación tanto a nivel gallego como nacional, como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, los responsables provincial y de Galicia del PSdeG, Bernardo Fernández y José Ramón Besteiro, o el delegado y el subdelegado del Gobierno, Pedro Blanco y Julio Abalde, entre otros. Frente a un escenario austero que en un lateral albergaba la placa, cubierta por una tela de color encarnado, entre 400 y 500 personas esperaban, tanto sentados como de pie, las intervenciones de los representantes políticos, que comenzaron con la del secretario xeral de los socialistas ferrolanos, Ángel Mato.

De este modo, el portavoz del grupo municipal inició su discurso ensalzando al ilustre vecino de la ciudad naval, afirmando que fue una persona “impulsora de cantas conquistas sociais gozamos hoxe” y que “forxou dende a penuria un férreo compromiso coa xustiza”. Asimismo, Mato Escalona aprovechó la ocasión para felicitar a los trabajadores de Navantia por el acuerdo de su nuevo convenio colectivo y para celebrar el anuncio de la incoación del expediente para hacer Ferrol Lugar de la Memoria. De igual forma, el representante cargó contra el gobierno local por el desencuentro de los últimos días relativo a la instalación de la mencionada placa, afirmando que pretende “agochala” y que “non se colocará hoxe, pero se fará onde se merece”.

Intervención del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro Daniel Alexandre

Manuel García Salgado, secretario federal de Memoria Democrática y Laicidad, tomó el relevo de Mato, recordando durante su intervención que Pablo Iglesias había nacido “da revolución industrial” y que ahora, a las puertas de un hecho similar pero también diferente, los presentes debían “traballar para facer un mundo no que quepamos todos de maneira respetuosa e civilizada”. Por su parte, la exministra de Sanidad y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, María Luisa Carcedo, que aseveró que era un momento “para el orgullo y el recuerdo”, incidiendo en cómo las condiciones socioeconómicas de la época influyeron en la trayectoria del fundador de la formación y en el deber de la entidad de dirige de “preservar su memoria”.

El acto continuó con el descubrimiento de la placa, de lo que se encargó la secretaria de Organización del PSOE y anterior secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y el máximo responsable de la UGT, Pepe Álvarez.

Momento del descubrimiento de la placa en honor a Pablo Iglesias Daniel Alexandre

Una vez finalizó la ceremonia y tras la lectura de un poema de Celso Emilio Ferreiro dedicado a Iglesias por parte de la concejala Montserrat Dopico, tomó la palabra el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que comenzó su intervención agradeciendo a la historiadora Esperanza Piñeiro su trabajo a la hora de recuperar la placa y a sus compañeros de formación de toda España porque, gracias a su labor, pudo ser el primer representante en hablar en gallego en el Congreso. Asimismo, Besteiro defendió el legado de Iglesias Posse a través “dun partido e dun sindicato”, cargando al mismo tiempo contra “as dereitas [que] nunca soportaron a quen lles demostra que se pode servir ao país sen servirse del” y en concreto contra el gobierno local por el conflicto derivado de la ubicación de este memorial.

Por último, la cita, tras una despedida apresurada de Amengol que tuvo que ausentarse por cuestiones de agenda, finalizó con las intervenciones del secretario xeral de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, al que siguieron Rebeca Torró y Pepe Álvarez, que se encargó de cerrar el acto.