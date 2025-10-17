El hospital Ribera Juan Cardona gana de nuevo los Premios Top 20

Un momento de la gala en la que el grupo Ribera ha recogido los galardones Cedida

El hospital Ribera Juan Cardona ha vuelto a ganar, por segundo año consecutivo, uno de los premios TOP 20, en la categoría de costes hospitalarios por su eficiencia en la gestión de recursos.

El gerente del hospital Ribera Juan Cardona, Javier Atanes, ha felicitado al personal del centro ya que “este premio es fruto del excelente trabajo del gran equipo de profesionales con el que contamos en nuestro hospital”.

Así, el grupo sanitario Ribera ha conseguido un total de cuatro premios TOP 20 esta edición, incluidos dos galardones a la gestión global para sus hospitales universitarios del Vinalopó y Torrejón Además, el Hospital Universitario de Torrejón ha recibido el premio TOP 20 por su Área de la Mujer.

Estos galardones que se entregaron en una gala en Madrid, se centran en la comparación de resultados entre más de 200 centros sanitarios españoles, que se someten voluntariamente a la evaluación de una treintena de indicadores, y una comisión científica distingue a aquellos centros con mejor funcionamiento y mayor calidad y eficiencia asistencial, en aspectos como la gestión eficiente de la estancia hospitalaria y la cirugía sin ingreso, en comparación con la medida de los reingresos, las complicaciones y la mortalidad, ajustados a riesgo.

Los premios dividen a los hospitales en diferentes categorías, para facilitar la comparación entre centros y contextos de gestión similar, y distingue la evolución de aquellos que mejor balance general tienen en los 120 indicadores de las ocho áreas clínicas revisadas.